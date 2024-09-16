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Эти простые методы удаляют царапины с поверхности

Способы восстановления пластиковых поверхностей в автомобиле
1:28
Авто

В последние годы автопроизводители все чаще используют пластик при производстве автомобилей. Этот материал используется не только для приборных панелей, но и для отделки салонов. Однако у пластика есть существенный минус — он склонен к появлению царапин и потёртостей, особенно при длительном использовании автомобиля. Даже при аккуратной эксплуатации избежать этого практически невозможно. В результате могут возникнуть трудности с продажей машины, в том числе повреждение внутренней поверхности.

Способы восстановления пластиковых поверхностей в автомобиле
Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Тем не менее, эксперты проверяют, что устранить эти дефекты легко. Специалисты предлагают несколько способов восстановления пластиковых поверхностей. Один из вариантов — это полировка с помощью шлифовальных паст. Хотя метод считается безопасным для материала, его эффективность не всегда оправдана, особенно при серьезных повреждениях.

Более действенный метод — это термическая обработка. Для устранения потёртостей поверхность пластика нагревают строительным феном. Однако здесь важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить пластик слишком часто.

Ещё один способ — химическая обработка. Для этого нужно протереть повреждённые участки салфеткой, смоченной в растворителе. Этот метод также требует осторожности, чтобы не усугубить ситуацию и не повредить поверхность окончательно.

Уточнения

Полирование является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей. Суть полирования — снятие тончайших слоев обрабатываемого материала механическими, химическими, электролитическими или методами ионного облучения, придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска. Альтернативой полированию является выглаживание.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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