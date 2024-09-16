Почему выкручивать колёса на парковке опасно для вашего автомобиля

Почему нельзя оставлять колёса вывернутыми

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Автовладельцы разделились на два лагеря: одни уверены, что колёса на парковке нужно оставлять прямо, другие — что их следует вывернуть в сторону бордюра. Поклонники второго обстоятельства считают, что это помогает избежать аварийных ситуаций: при столкновении с другим транспортным моющим средством машина упрётся в бордюр и не покатится. Однако российские эксперты полагают, что выворачивание колёса может привести к серьёзному полу.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Первый аргумент против состоит в том, что выкручивание колёс создаёт лишнюю нагрузку системы на гидроусилителя руля (ГУР), что может привести к его выходу из строя. Производители автомобилей согласно некоторым сервисным книжкам тоже не рекомендуют это делать, но только в том случае, если двигатель автомобиля включен.

Второй риск — это повреждение масляных патрубков. При длительном нахождении руля в вывернутом положении они могут потрескаться или лопнуть, особенно если уже есть дефекты.

Наконец, третий аргумент безопасности: водитель может забыть, что оставил колёса вывернутыми, и при старте автомобиль может поехать вбок, чтобы создать опасность аварии.

Уточнения

Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.



