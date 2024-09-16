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Какие подводные находки ждут владельцев Peugeot 207i в России

Особенности Peugeot 207i на российском рынке
1:30
Авто

Недавно на российский рынок вернулся хэтчбек Peugeot 207i, собранный на иранском автозаводе по лицензии, выпущенной французской компанией более десяти лет назад. В России эта модель стоит от 1,75 миллиона рублей, что является вполне богатой комплектацией своего класса. Однако не стоит торопиться

Особенности Peugeot 207i на российском рынке
Фото: wikimedia by М 93, CC BY-SA 3.0

Прежде всего, это морально и технически контролируемый автомобиль, который не может конкурировать с более современными моделями по той же цене. Хэтчбек оснащён 1,6-литровым двигателем на 113 лошадиных сил, который не только не обеспечивает достаточную динамику, но и отличается низким расходом топлива. Несмотря на заявленный ресурс в 300-400 тысяч километров, старый французский мотор может не выдержать российские условия и выйти из строя раньше.

Автомобиль комплектуется 6-ступенчатым автоматом, надежность которого также вызывает доверие. Некоторые владельцы жаловались на медленное переключение передач. С другой стороны, модель оснащена удобной и маневренной подвеской, что делает ее комфортной для городской езды.

Одним из преимуществ Peugeot 207i можно считать отсутствие микроэлектроники, что снижает риск поломок зимой. Однако придется столкнуться с трудностями при поиске запасных частей для обслуживания этой модели.

Уточнения

Peugeot (МФА (фр.): [pø.ʒo]; произношение названия близко к «пёжо́», однако в русском языке закрепилась транскрипция «пежо́») — французский производитель автомобилей, с 1976 года входил в группу PSA Peugeot Citroën, а с 2021 года принадлежит корпорации Stellantis.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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