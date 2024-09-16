Почему кожаная обивка не всегда удобна: плюсы и минусы

Как поддерживать кожаный салон автомобиля в хорошем состоянии

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Первый и, пожалуй, самый очевидный недостаток — это уход. Кожаный салон требует регулярного и тщательного ухода, иначе его внешний вид быстро ухудшится. Для поддержания материала в хорошем состоянии необходимо использовать специальные средства или прибегнуть к помощи профессионалов. Без должного ухода кожаная обивка может потрескаться и потерять свое приспособление.

Фото: wikipediа by Magnus Bäck, PDM

Еще один минус кожаного салона становится очевидным в экстремальных климатических условиях. В жару сидения нагреваются, в холод — становятся ледяными. Единственный выход — кондиционер летом и подогрев сидений зимой. Кроме того, гладкая кожа может создавать неудобства при вождении, особенно если сидение недостаточно эргономично для поддерживающих зон.

Кожа также не "дышит", в отличие от тканевой или велюровой обивки. Это может привести к дискомфорту, особенно в жаркие дни, когда водители и пассажиры больше потеют.

Наконец, важно помнить о старинности кожаной отделки. Уже через несколько лет активной эксплуатации она может потерять свой хлористый вид, и владельцу придется подумать о перетяжке сидений или других способах восстановления.

Уточнения



Велюр — чистошерстяная ворсованная ткань из пряжи суконного прядения, имеющая ворс несколько более длинный, чем у бархата. По способу производства этот велюр называется разрезной. Одна из самых ценных велюровых тканей — драп-велюр, для изготовления которого используют лучшие сорта мериносовой шерсти.



