Как не повредить электронику автомобиля при чистке мотора

Как правильно мыть двигатель без риска для машины

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После нескольких зимних сезонов на двигателе автомобиля скапливается много грязи, и его необходимо очистить. Однако эксперты предупреждают: использовать воду и аппарат высокого давления для этой процедуры не стоит, так как это может повредить двигатель.

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Особая актуальность для современных автомобилей, оснащенных электроникой. При попадании воды в эти системы может произойти замыкание, которое выводит их из здания. Для старых машин можно использовать плёнку, чтобы защитить аккумулятор и промывать двигатель, но с новыми авто такой подход не работает.

Для нагрева двигателя специалисты рекомендуют использовать обычный пылесос. Перед началом процесса необходимо снять пластиковые крышки с мотора и защиту картера. Также можно использовать сухие щетки, но важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить провода. Дополнительную грязь можно вытирать сухой тряпкой, но радиатор такого блеска не получится — его нужно промывать отдельно.

Эксперты также не советуют мыть двигатель перед продажей автомобиля, так как покупатель может заподозрить, что продавец что-то скрывает.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.





