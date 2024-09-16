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Дорогой бензин очищает двигатель: правда или миф

Как дорогой бензин влияет на работу двигателя
1:14
Авто

Существует мнение, что использование дорогого топлива помогает очистить двигатель автомобиля от нагара. Российские автоэксперты решили проверить этот стереотип и провели исследование, результаты которого опубликовали интернет-источники.

Как дорогой бензин влияет на работу двигателя
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследование показало, что дорогой бензин действительно может очистить мотор от нагара, однако это происходит только в определенных условиях. Эффективность такого топлива зависит от типа впрыска топлива в двигатель.

На некоторых автозаправочных станциях продается бензин с моими присадками, который стоит обычно, но оправдывает свою стоимость дороже. Специалисты отмечают, что лучше всего такие присадки работают в двигателях с распределённым впрыском топлива.

Результаты исследования также показывают, что использовать бензин с моими присадками рекомендуется несколько раз в месяц для поддержания эффективности двигателя. По мнению экспертов, такой подход позволяет значительно продлить срок службы двигателя.

Кроме того, эксперимент продемонстрировал увеличение мощности двигателя и повышение его экономичности при использовании "моющего" топлива.

Уточнения

Присадка — препарат, который добавляется к топливу, смазочным материалам и другим веществам в небольших количествах для улучшения их эксплуатационных свойств. Добавки в топливо используются с целью улучшения процесса сгорания топлива, увеличения октанового или цетанового числа топлива, для более высокого сжатия топлива или выступают как ингибиторы коррозии или окисления смазочных материалов. Некоторые присадки используются для обеспечения технических параметров топлива, а некоторые - как альтернатива моторного топлива.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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