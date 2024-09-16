Каршеринг электросамокатов в Мадриде окажется под запретом

Почему в Мадриде запретили прокат электросамокатов

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Мэрия Мадрида (Испания) запретит каршеринг электросамокатов с октября 2024 года. Об этом пишет El Periodico de Espana.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению мэрии, сервисы шеринга не выполнили требования городских властей. В частности, компании должны были обеспечить присутствие сервиса на территории всего города, ввести обязательное страхование и внедрить технологии, которые бы ограничивали передвижение или парковку электросамокатов в неположенных местах. Однако компаниями ничего не было сделано.

В Мадриде работают три сервиса аренды электросамокатов, их парк насчитывает около 6 тысяч единиц транспорта. Теперь мэрия не будет выдавать новые разрешения на эксплуатацию электросамокатов из-за неспособности сервисов обеспечить безопасность граждан.

Ранее Министерство транспорта России представило законопроект о постановке на учёт средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и электровелосипеды.

Уточнения

Каршéринг (англ. carsharing от car «легковой автомобиль» и sharing «совместное использование, передача другому» от англ. (to) share «поделиться»; carsharing — американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия car clubs, self-drive, lift scheme) — краткосрочная аренда, прокат автомашины.



Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.



