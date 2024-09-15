Просто расшифровываем: значение цветных полосок и меток на автошинах

Никакой тайны: объясняем значение разноцветных полосок и точек на автомобильных покрышках

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вы внимательно осмотрите боковую поверхность автомобильных шин, то можете заметить на них разноцветные полоски, отметки или точки. Многие автолюбители задаются вопросом, что же они означают?

Фото: Wikipedia by TUBS, CC BY-SA 3.0

Цветовая маркировка шин

Чаще всего на боковине шин можно увидеть цветовые полоски или точки. Эти обозначения несут важную информацию:

Белая маркировка

Указывает на то, что шина предназначена для установки на переднюю ось автомобиля. Белые отметки помогают правильно распределить нагрузку на колеса.

Зелёная маркировка

Означает, что данная шина относится к энергоэффективным моделям с низким сопротивлением качению. Это способствует экономии топлива.

Оранжевая маркировка

Сигнализирует, что шина предназначена для использования в зимнее время года. Такие шины обладают улучшенными характеристиками сцепления на снегу и льду.

Синяя маркировка

Указывает на то, что шина имеет повышенный индекс скорости и может эксплуатироваться на высоких скоростях.

Красная маркировка

Говорит о том, что данная шина относится к модели "Run-Flat", способной некоторое время двигаться даже при полной потере давления в шине.

Помимо цветовой маркировки, на шинах могут присутствовать и другие обозначения:

Точечная маркировка

Небольшие точки разного цвета указывают на место наибольшей деформации шины во время эксплуатации. Они помогают определить правильное положение шины на автомобиле.

Меловые отметки

Временные белые отметки, которые наносятся на шины во время их транспортировки. Они сигнализируют, что данные шины еще не прошли необходимую балансировку.

Таким образом, разноцветные полоски, точки и другие обозначения на боковинах автомобильных шин несут важную техническую информацию. Знание их значения поможет вам правильно эксплуатировать и обслуживать шины вашего автомобиля.