Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из-за низкой урожайности в США и Бразилии фьючерсы на апельсиновый сок взлетели
Распространённые ошибки в интерьере спальни и как их избежать
Заливной пирог со сливами: нежный, влажный и в меру сладкий
Гватемала является одной из самых недооценённых стран мира — тревел-блогер
Тренируем послушание: 8 советов, как научить собаку самостоятельно оставаться на месте
Aeromine Technologies питает завод BMW дешевой энергией
Большинство американцев не уверено в своём безбедном будущем
Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Бывший премьер-министр Италии: экономика Европы переживает "медленную агонию"

Просто расшифровываем: значение цветных полосок и меток на автошинах

Никакой тайны: объясняем значение разноцветных полосок и точек на автомобильных покрышках
2:09
Авто

Если вы внимательно осмотрите боковую поверхность автомобильных шин, то можете заметить на них разноцветные полоски, отметки или точки. Многие автолюбители задаются вопросом, что же они означают?

Никакой тайны: объясняем значение разноцветных полосок и точек на автомобильных покрышках
Фото: Wikipedia by TUBS, CC BY-SA 3.0

Цветовая маркировка шин

Чаще всего на боковине шин можно увидеть цветовые полоски или точки. Эти обозначения несут важную информацию:

Белая маркировка

Указывает на то, что шина предназначена для установки на переднюю ось автомобиля. Белые отметки помогают правильно распределить нагрузку на колеса.

Зелёная маркировка

Означает, что данная шина относится к энергоэффективным моделям с низким сопротивлением качению. Это способствует экономии топлива.

Оранжевая маркировка

Сигнализирует, что шина предназначена для использования в зимнее время года. Такие шины обладают улучшенными характеристиками сцепления на снегу и льду.

Синяя маркировка

Указывает на то, что шина имеет повышенный индекс скорости и может эксплуатироваться на высоких скоростях.

Красная маркировка

Говорит о том, что данная шина относится к модели "Run-Flat", способной некоторое время двигаться даже при полной потере давления в шине.

Помимо цветовой маркировки, на шинах могут присутствовать и другие обозначения:

Точечная маркировка

Небольшие точки разного цвета указывают на место наибольшей деформации шины во время эксплуатации. Они помогают определить правильное положение шины на автомобиле.

Меловые отметки

Временные белые отметки, которые наносятся на шины во время их транспортировки. Они сигнализируют, что данные шины еще не прошли необходимую балансировку.

Таким образом, разноцветные полоски, точки и другие обозначения на боковинах автомобильных шин несут важную техническую информацию. Знание их значения поможет вам правильно эксплуатировать и обслуживать шины вашего автомобиля.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом
Сводка с фронта: США серьёзно воспринимают заявления Кремля, Киев приказал бросать трупы своих военных
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Последние материалы
Распространённые ошибки в интерьере спальни и как их избежать
Никакой тайны: объясняем значение разноцветных полосок и точек на автомобильных покрышках
Гватемала является одной из самых недооценённых стран мира — тревел-блогер
Заливной пирог со сливами: нежный, влажный и в меру сладкий
Тренируем послушание: 8 советов, как научить собаку самостоятельно оставаться на месте
Aeromine Technologies питает завод BMW дешевой энергией
Большинство американцев не уверено в своём безбедном будущем
Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Бывший премьер-министр Италии: экономика Европы переживает "медленную агонию"
Закусочный кекс с баклажаном, цукини, морковью и сыром: понравится даже детям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.