Просто расшифровываем: значение цветных полосок и меток на автошинах

Если вы внимательно осмотрите боковую поверхность автомобильных шин, то можете заметить на них разноцветные полоски, отметки или точки. Многие автолюбители задаются вопросом, что же они означают?
Чаще всего на боковине шин можно увидеть цветовые полоски или точки. Эти обозначения несут важную информацию:
Указывает на то, что шина предназначена для установки на переднюю ось автомобиля. Белые отметки помогают правильно распределить нагрузку на колеса.
Означает, что данная шина относится к энергоэффективным моделям с низким сопротивлением качению. Это способствует экономии топлива.
Сигнализирует, что шина предназначена для использования в зимнее время года. Такие шины обладают улучшенными характеристиками сцепления на снегу и льду.
Указывает на то, что шина имеет повышенный индекс скорости и может эксплуатироваться на высоких скоростях.
Говорит о том, что данная шина относится к модели "Run-Flat", способной некоторое время двигаться даже при полной потере давления в шине.
Помимо цветовой маркировки, на шинах могут присутствовать и другие обозначения:
Небольшие точки разного цвета указывают на место наибольшей деформации шины во время эксплуатации. Они помогают определить правильное положение шины на автомобиле.
Временные белые отметки, которые наносятся на шины во время их транспортировки. Они сигнализируют, что данные шины еще не прошли необходимую балансировку.
Таким образом, разноцветные полоски, точки и другие обозначения на боковинах автомобильных шин несут важную техническую информацию. Знание их значения поможет вам правильно эксплуатировать и обслуживать шины вашего автомобиля.
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