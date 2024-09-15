Скоростная трасса Джубга — Сочи будет платной

Стало известно, почему проезд по скоростной автотрассе Джубга — Сочи станет платным

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На Форуме дорожных инициатив стало известно, что проезд по скоростной автотрассе Джубга — Сочи будет платным.

Фото: commons.wikimedia.org by HT SD, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Он объяснил, что из-за недостаточного государственного финансирования компания привлекает средства инвесторов. Поэтому все дороги, которые строит "Автодор", становятся платными.

Крупнейшие объекты "Автодора" строятся при финансовой поддержке Фонда национального благосостояния. Все эти вложения являются возвратными.

Заместитель главы департамента строительства правительства Григорий Волков отметил, что для строительства трассы будут привлечены и внебюджетные источники в виде облигаций, выпускаемых госкомпанией "Автодор".

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, новая дорога позволит сократить время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часов. Реализация проекта обойдётся примерно в полтора триллиона рублей. Инвестиционная часть первого этапа строительства составляет 74 миллиарда рублей.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



Облига́ция (лат. obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).

