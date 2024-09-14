Компания Nissan установила рекорд по прыжку автомобиля с тарзанки

Компания Nissan установила новый рекорд с помощью банджи-джампинга

Компания Nissan установила новый рекорд, который был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, передает auto.mail.

Фото: auto.mail is licensed under Free More info

Во Франции в рамках маркетинговой кампании гибридного автомобиля Nissan Qashqai для европейского рынка был выполнен трюк с банджи-джампингом — прыжком на тросе с большой высоты.

Автомобиль закрепили на специальной платформе и подняли на строительном кране на высоту 65 метров, после чего сбросили вниз. За рулём находился каскадёр Лоран Ласко. Прыжок прошёл успешно, целостность автомобиля и троса была сохранена.

Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили достижение. Стоит отметить, что хотя Nissan и установил новый рекорд по высоте прыжка автомобиля, он не является самым большим в истории. В 1992 году в рамках рекламной кампании GMC Jimmy автомобиль сбросили с моста в Западной Вирджинии. Высота падения составила почти 264 метра.

Уточнения

Банджи-джа́мпинг (англ. bungee jumping) — аттракцион, участников привязывают к длинному резиновому канату, на котором они совершают прыжок вниз.





Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире, штаб-квартира находится в городе Иокогама.



