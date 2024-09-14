Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ортопед рассказал, как появляется пяточная шпора
Веллитон: со Станковичем "Спартак" может побороться за чемпионство
Что делать, если губы стали сухими
Аналитик прогнозирует рост цен на пшеницу в 2025 году
Рецепт полезных маффинов с тыквой и творогом
Как выбрать место для кошачьего лотка: советы для владельцев
Оземпик снижает смертность от ковида вдвое — исследование
Назван цветок, способный защитить участок от насекомых
Характеристики и особенности нового Suzuki Ciaz 2024

Компания Nissan установила рекорд по прыжку автомобиля с тарзанки

Компания Nissan установила новый рекорд с помощью банджи-джампинга
Авто

Компания Nissan установила новый рекорд, который был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, передает auto.mail.

Компания Nissan установила новый рекорд с помощью банджи-джампинга
Фото: auto.mail is licensed under Free More info

Во Франции в рамках маркетинговой кампании гибридного автомобиля Nissan Qashqai для европейского рынка был выполнен трюк с банджи-джампингом — прыжком на тросе с большой высоты.

Автомобиль закрепили на специальной платформе и подняли на строительном кране на высоту 65 метров, после чего сбросили вниз. За рулём находился каскадёр Лоран Ласко. Прыжок прошёл успешно, целостность автомобиля и троса была сохранена.

Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили достижение. Стоит отметить, что хотя Nissan и установил новый рекорд по высоте прыжка автомобиля, он не является самым большим в истории. В 1992 году в рамках рекламной кампании GMC Jimmy автомобиль сбросили с моста в Западной Вирджинии. Высота падения составила почти 264 метра.

Уточнения

Банджи-джа́мпинг (англ. bungee jumping) — аттракцион, участников привязывают к длинному резиновому канату, на котором они совершают прыжок вниз.
 

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире, штаб-квартира находится в городе Иокогама. 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Киевская власть приказала не эвакуировать трупы солдат ВСУ с Курского "передка" Дмитрий Плотников
В США восхитились мощью российского истребителя Су-57
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Последние материалы
Аналитик прогнозирует рост цен на пшеницу в 2025 году
Рецепт полезных маффинов с тыквой и творогом
Как выбрать место для кошачьего лотка: советы для владельцев
Оземпик снижает смертность от ковида вдвое — исследование
Назван цветок, способный защитить участок от насекомых
Характеристики и особенности нового Suzuki Ciaz 2024
Как снять гель-лак дома без вреда для ногтей
На курортах Кубани прогнозируется высокий наплыв туристов этой осенью
Дизайнеры назвали 5 вещей, которые делают вашу кухню неуютной
Эксперт: низкие пенсии в России связаны с уровнем зарплат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.