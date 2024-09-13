Lada Largus предлагается теперь без первоначального взноса

Lada Largus теперь можно взять в кредит без первоначального взноса

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания "АвтоВАЗ" предлагает приобрести автомобиль Lada Largus в кредит без первоначального взноса.

Фото: quto by автоваз is licensed under Free More info

Как сообщает quto.ru, это стало возможным благодаря специальной программе от "Авто Финанс Банка", который является финансовым партнёром автопроизводителя. Программа называется 20 Lada Free.

При этом полная стоимость кредита составит от 20,057% до 25,585% годовых. Условия действуют только до конца сентября.

Lada Largus — это универсал и фургон отечественного производства, продажи которых начались на российском рынке 20 июня. Пятиместный универсал Lada Largus можно приобрести в базовой комплектации Classic. В неё входит 8-клапанный мотор мощностью 90 л. с., водительская подушка безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, кондиционер, электростеклоподъёмники передних и задних дверей, а также центральный замок с дистанционным управлением.

Уточнения

Универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип закрытого двухобъёмного грузопассажирского кузова легкового автомобиля.



Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

