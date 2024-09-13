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Как правильно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику

Последовательность действий при замене автомобильного аккумулятора
1:40
Авто

Рано или поздно большинство водителей сталкиваются с проблемами аккумулятора — от разряда батареи до окисленных клемм. Автоэлектрик поделился советами, как правильно снимать клеммы с аккумулятора, чтобы избежать повреждений электроники и дорогостоящего ремонта. В современных автомобилях неправильное отключение аккумулятора может привести к серьёзным последствиям.

Последовательность действий при замене автомобильного аккумулятора
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В премиальных марках, таких как Audi или BMW, неправильно снятый аккумулятор может спровоцировать реакцию электроники, воспринимающей это как попытку взлома или угона. Это может заблокировать блок управления мотором, и для решения проблемы придётся обращаться к дилеру. Даже в более доступных иномарках отключение аккумулятора может сбросить настройки мультимедийных систем.

Важно снимать клеммы в правильной последовательности: начинать нужно с "минусовой". Это связано с тем, что используемый металлический ключ проводит ток. При случайном касании кузова может возникнуть короткое замыкание, которое может повредить электронные системы. Как только "минус" отсоединён, риск замыкания исчезает.

При установке нового аккумулятора последовательность обратная: сначала подключается "плюс", затем "минус". Необходимо также убедиться, что аккумулятор закреплён надёжно, чтобы избежать его перемещений во время движения. После подключения аккумулятора нужно восстановить настройки мультимедийной системы.

Когда все шаги выполнены, можно безопасно запустить двигатель и отправляться в путь, не опасаясь проблем с электроникой.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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