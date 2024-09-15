За что автолюбители рискуют правами на автозаправке

Автолюбители могут потерять права за повреждение оборудования на АЗС

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На автозаправочных станциях водителей могут ждать не только заправка, но и серьёзные штрафы за нарушения, о которых многие даже не догадываются. Владелец одной из заправок рассказал о трёх типичных нарушениях, которые могут обернуться для автолюбителей не только штрафами, но и лишением водительских прав.

Фото: Wikipedia by Pcmanrules, CC BY-SA 4.0

АЗС — это место повышенной опасности, где строго следят за соблюдением правил дорожного движения и пожарной безопасности. Одно из самых частых нарушений — заправка автомобиля с работающим двигателем. Это не только запрещено, но и чревато серьёзным штрафом до 50 тыс. рублей, как указано в статье 20.4 КоАП РФ, касающейся пожарной безопасности. Двигатель необходимо заглушить не только для предотвращения возгораний, но и для снижения риска случайной искры.

Курение на территории АЗС — ещё одно распространённое нарушение, несмотря на наличие предупреждающих знаков. Штраф за подобное поведение варьируется от 500 до 1500 рублей, но последствия могут оказаться куда серьёзнее. Малейшая искра может вызвать катастрофу, предупреждают владельцы заправок.

Третье серьёзное нарушение — повреждение заправочного оборудования и последующий выезд с места происшествия без возмещения ущерба. Даже если повреждение кажется незначительным, лучше уладить вопрос с администрацией, иначе это может привести к лишению водительских прав и дополнительным санкциям.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.



