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Стильный и мощный: что предлагает Mazda 3 2024 года за 3,35 млн

Что ждет водителей в новом Mazda 3 2024
1:27
Авто

В Москве у дилера появился седан Mazda 3 2024 года. Этот автомобиль привлекает внимание своим стильным дизайном, хорошими техническими характеристиками и солидной комплектацией. Mazda 3 можно приобрести по цене 3,35 млн рублей, что лишь немного превышает стоимость Lada Vesta.

Что ждет водителей в новом Mazda 3 2024
Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние

Продаваемая модель представлена в комплектации Quality и оснащена 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 158 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. В числе функций безопасности — система мониторинга слепых зон, парктроники, камера заднего вида и другие опции.

Mazda 3 также отличается высоким уровнем комфорта. Электрическая регулировка сидений с функцией памяти, круиз-контроль, многофункциональный руль и сенсорный экран мультимедийной системы, который поддерживает подключение к смартфону, — все это сделано для удобства водителя и пассажиров. Рулевые лепестки для ручного переключения передач добавляют контроль над автомобилем.

Отдельного внимания заслуживает элегантный дизайн автомобиля с плавными линиями, которые делают его выделяющимся на дороге. Купить Mazda 3 можно у дилеров в России по цене от 3,35 миллиона рублей.

 

Уточнения

Mazda Motor Corporation (яп. マツダ株式会社 мацуда кабусики-гайся), кратко: Mazda (рус. «Ма́зда») — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили «Мазда». Штаб-квартира расположена в посёлке Футю, уезд Аки, префектура Хиросима, Япония. Входит в кэйрэцу Sumitomo. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Mazda Motor заняла 1093-е место.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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