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Удивительный лайфхак: как обычное масло делает салон авто безупречно чистым

Как с помощью масла очистить приборную панель автомобиля
1:04
Авто

Автовладельцы часто сталкиваются с задачей очистки приборной панели. Многие привычно выбирают для этого химические средства, но опытные водители знают: натуральные компоненты работают не хуже. Обычное растительное масло — отличный помощник в борьбе с пылью и грязью.

Как с помощью масла очистить приборную панель автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наносить масло на панель лучше не с помощью тряпки, а с использованием бумажного кофейного фильтра. Этот простой кухонный предмет эффективно впитывает загрязнения и не оставляет разводов. Достаточно налить немного масла в фильтр и аккуратно протереть поверхность панели.

Результат вас порадует: панель станет чистой, без следов загрязнений, а вместо пыли появится лёгкий блеск. К тому же вы сэкономите деньги, ведь дорогие чистящие средства вам больше не понадобятся — всё необходимое для уборки уже есть на вашей кухне.

И это ещё не всё: фильтром и маслом можно чистить не только приборную панель, но и сиденья, двери и другие поверхности в салоне вашего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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