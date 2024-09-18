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Устраните вмятины сами: простой способ вернуть машине идеальный вид

Простая инструкция по выравниванию вмятин на кузове авто
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Авто

Никто из автовладельцев не застрахован от появления повреждений на кузове автомобиля. Одной из самых частых проблем является вмятина, появляющаяся в результате удара посторонним предметом. Это может быть камень, спортивный инвентарь или даже дверь другого автомобиля.

Простая инструкция по выравниванию вмятин на кузове авто
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

Чаще всего, чтобы избавиться от такой неприятности, водители обращаются к профессиональным мастерам. Однако, если вмятина неглубокая, можно попробовать устранить её самостоятельно. Для этого вам потребуется обычный сантехнический инструмент — вантуз.

Приложите резиновый клапан к вмятине, мягко надавите, а затем сделайте резкое, но аккуратное движение назад. При повторе этого процесса несколько раз, есть шанс, что вмятина исчезнет, а кузов автомобиля вновь станет как новенький.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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