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Как сделать аромат в машине приятным без вреда для здоровья

Как сделать самодельный ароматизатор для авто: пошаговая инструкция
1:09
Авто

Сегодня в продаже можно найти множество ароматизаторов для автомобиля, которые обещают освежить воздух в салоне. Но проблема заключается в том, что большинство из них далеки от натуральных составов: в них нередко содержатся вещества, которые могут нанести вред здоровью.

Как сделать самодельный ароматизатор для авто: пошаговая инструкция
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Из-за этого многие автовладельцы отказываются от использования подобных ароматизаторов. Однако желание наполнить машину приятными ароматами остаётся. Так что же делать?

Отличное решение — сделать ароматизатор своими руками. Для этого можно использовать войлок, вырезав из него фигурку любой формы, будь то классическая "ёлочка" или что-то оригинальное.

Следующий шаг — пропитать её эфирным маслом, которое станет источником приятного запаха. Главное преимущество в том, что такие масла безопасны для здоровья и продаются в любой аптеке.

Повесив самодельный ароматизатор на зеркало заднего вида, вы получите двойную выгоду: приятный аромат в машине, минимальный вред для здоровья и экономию средств.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания определённых запахов, создания или улучшения аромата.

Во́йлок (от тюрк. ojlyk — «покрывало») — плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти, который обладает уникально низкой теплопроводностью и достаточно хорошо пропускает воздух.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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