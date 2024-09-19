Как сделать аромат в машине приятным без вреда для здоровья

Сегодня в продаже можно найти множество ароматизаторов для автомобиля, которые обещают освежить воздух в салоне. Но проблема заключается в том, что большинство из них далеки от натуральных составов: в них нередко содержатся вещества, которые могут нанести вред здоровью.
Из-за этого многие автовладельцы отказываются от использования подобных ароматизаторов. Однако желание наполнить машину приятными ароматами остаётся. Так что же делать?
Отличное решение — сделать ароматизатор своими руками. Для этого можно использовать войлок, вырезав из него фигурку любой формы, будь то классическая "ёлочка" или что-то оригинальное.
Следующий шаг — пропитать её эфирным маслом, которое станет источником приятного запаха. Главное преимущество в том, что такие масла безопасны для здоровья и продаются в любой аптеке.
Повесив самодельный ароматизатор на зеркало заднего вида, вы получите двойную выгоду: приятный аромат в машине, минимальный вред для здоровья и экономию средств.
Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания определённых запахов, создания или улучшения аромата.
Во́йлок (от тюрк. ojlyk — «покрывало») — плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти, который обладает уникально низкой теплопроводностью и достаточно хорошо пропускает воздух.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.