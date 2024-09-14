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Маленький секрет салона: как крючок в авто может спасти ваши покупки

Как крючок в авто помогает при перевозке хрупких вещей
1:21
Авто

Наверное, каждый водитель и пассажир замечал небольшой крючок, расположенный в салоне автомобиля над дверью. Многие считают его предназначенным исключительно для того, чтобы повесить на него куртку — и действительно, верхняя одежда удобно фиксируется на этой пластиковой детальке.

Как крючок в авто помогает при перевозке хрупких вещей
Фото: Wikipedia by Magnus Bäck, PDM

Но это не единственная функция крючка, и не все автовладельцы знают, как его можно использовать с большей пользой. Один из самых распространённых сценариев — это перевозка хрупких или легко бьющихся предметов, купленных в магазине.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с необходимостью довезти до дома яйца или стеклянную посуду, знает, что ставить их на заднее сиденье бывает рискованно. Одно неловкое движение, резкий поворот или торможение — и содержимое пакета может оказаться разбитым.

И вот здесь крючок оказывается незаменимым. Повесив сумку с покупками на этот аксессуар, можно быть уверенным, что она не упадёт ни при ускорении, ни при резком торможении. Так что основное назначение пластикового крючка в автомобиле — именно в этом: удерживать сумки с продуктами или другими хрупкими вещами, чтобы они не скользили по салону. Конечно, на него можно и куртку повесить, но это скорее дополнительная функция, а не основная.

 

 

 

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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