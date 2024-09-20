Три кроссовера, которые выдержат любые испытания

За последние годы кроссоверы становятся всё более популярными на мировом автомобильном рынке. Их востребованность объясняется целым рядом преимуществ: отличные технические характеристики, простота управления даже в сложных дорожных условиях и доступная стоимость.
Каждый автолюбитель, выбирающий кроссовер, сталкивается с вопросом: на какой марке остановить свой выбор? Мы подобрали рейтинг автомобилей, которые реже сталкиваются с поломками, даже при интенсивной эксплуатации. Вот три лидера рейтинга, на которые стоит обратить внимание:
На вершине рейтинга находится Kia Seltos — модель южнокорейского автопроизводителя Kia Motors. Этот кроссовер отличается высокой прочностью и устойчивостью к сложным дорожным условиям. К тому же, его интерьер и экстерьер создают приятное впечатление.
Следом за Kia идёт Hyundai Creta. Этот автомобиль сочетает в себе невысокую цену и хорошие технические характеристики. Неудивительно, что он пользуется огромной популярностью на рынке.
Третье место занял SsangYong Actyon. С мощным двигателем и редкими визитами на сервис, он выделяется среди конкурентов. К тому же, это самый доступный автомобиль в этом списке, что делает его привлекательным для покупателей, ищущих выгодное предложение.
Кроссовер— изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров. В 2010-х годах имел широкое международное распространение.
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