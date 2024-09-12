Грозит штраф: эксперт рассказал о самых грубых нарушениях при езде на самокатах

Эксперт Мухтабаров: за несоблюдение ПДД самокатчикам грозит штраф

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Одним из самых серьёзных нарушений при езде на самокате является несоблюдение ПДД, из-за чего здоровью пешеходов наносится вред, рассказал Известиям директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти кикшеринга МТС Юрент Максим Мухтабаров.

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По словам эксперта, часто самокатчики движутся на высокой скорости даже в плотном потоке пешеходов, хотя у последних на тротуаре - приоритет.

«Однако водители самокатов предпочитают сигналить и ехать сквозь толпу пешеходов, или при неспешивании при пересечении проезжей части, когда пещеходы, смотрящие в телефон или под ноги, не успевают среагировать на движущийся самокат», — пояснил он.

Также Мухтабаров отметил частые случаи езды на самокатах несовершеннолетних. По его словам, подростки и дети обычно не знают ПДД, к тому же для управления самокатом им не хватает веса и навыков.

«Поэтому лицам младше 18 лет ездить на шеринговых самокатах запрещено», — подчеркнул эксперт.

К грубым нарушениям собеседник отнёс и езду на самокате вдвоём. Мухтабаров отметил, что это снижает маневренность самоката и увеличивает риск несчастного случая.

Эксперт добавил, что штрафы самокатчикам за езду в нетрезвом виде или ДТП служба кикшеринга может назначить только на основании документов от ГАИ и других исполнительных ведомств.

«Нетрезвых водителей выявляют, например, во время рейдов или просто дежурные сотрудники Госавтоинспекции. Санкции за неспешивание при пересечении пешеходных переходов, езду вдвоем и остальные нарушения сервисы выносят самостоятельно при наличии фото- или видеодоказательств», — пояснил он.

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.



Наруше́ние — действие по значению глагола нарушать; несоблюдение законов и правил, создание помех или сбоев, и результат такого действия, противоправный или предосудительный поступок, сбой, дефект и тому подобное.



Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

