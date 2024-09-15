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Параллельный импорт снижает цену на Kia Sportage Ace в России

Цена на Kia Sportage Ace в Москве упала до 2,7 миллиона
1:57
Авто

Новый Kia Sportage Ace 2024 теперь доступен в России через параллельный импорт. Первая партия автомобилей появилась в продаже в начале лета по цене 3,45 миллиона рублей. Однако в сентябре цена на модель снизилась, и сейчас кроссовер можно приобрести в дилерских центрах страны за 2,7 миллиона рублей.

Цена на Kia Sportage Ace в Москве упала до 2,7 миллиона
Фото: wikipediа by UltraTech66, CC BY-SA 4.0

Основной акцент Kia Sportage Ace сделан на его дизайн, который напоминает Sorento. Мощная, агрессивная решетка радиатора и резкие линии кузова придают автомобилю спортивный и уверенный вид. Как уже было упомянуто, первоначальная цена составляла 3,45 миллиона рублей, но к осени она упала до 2,7 миллиона рублей. Московские дилеры предлагают эту цену за полную доставку "под ключ" из Китая.

Модель представлена в комплектации "Wonderful Edition", которая включает в себя систему ЭРА-ГЛОНАСС, камеру кругового обзора, парктроники спереди и сзади, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя, интеллектуальный круиз-контроль, кожаный салон, панорамную крышу с люком и легкосплавные 18-дюймовые диски.

Цены на Kia Sportage Ace варьируются в зависимости от региона. В Москве автомобиль доступен по цене 2,7 миллиона рублей, тогда как в таких городах, как Бузулук, Липецк, Челябинск и Воронеж, стоимость колеблется от 3,1 до 3,55 миллиона рублей. Все модели оснащены двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 161 л. с., работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Уточнения

Kia Sportage — кроссовер от компании Kia Motors. Производится с 1992 года. В настоящий момент выпускается пятое поколение Sportage.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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