Первые Lada Iskra Cross сойдут с конвейера в начале 2025 года

АвтоВАЗ готовит к выпуску новую модель — Lada Iskra Cross

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Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начинает сборку новой модели — универсала Lada Iskra Cross. Об этом сообщил паблик Avtograd News в социальной сети ВКонтакте.

Фото: Lada is licensed under Free More info

Первые два автомобиля Lada Iskra Cross собраны 11 сентября на линии производства Granta. Они получили двигатель объёмом 1,6 литра в связке с вариатором (CVT).

Серийное производство Lada Iskra Cross начнётся в первом квартале 2025 года. Автомобиль будет оснащён двигателем объёмом 1,6 л и мощностью 106 лошадиных сил.

В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъёмники всех дверей, кондиционер и аудиосистема.

Новая модель будет доступна с тремя разновидностями силовых агрегатов:

базовый двигатель 1,6 л мощностью 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП;

мотор объёмом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

Для Lada Iskra будут доступны четыре цвета: серый, коричневый, малиновый и белый.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.



Универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип закрытого двухобъёмного грузопассажирского кузова легкового автомобиля, представляет собой вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъёмной дверью сзади.



