Первые Lada Iskra Cross сойдут с конвейера в начале 2025 года

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начинает сборку новой модели — универсала Lada Iskra Cross. Об этом сообщил паблик Avtograd News в социальной сети ВКонтакте.
Первые два автомобиля Lada Iskra Cross собраны 11 сентября на линии производства Granta. Они получили двигатель объёмом 1,6 литра в связке с вариатором (CVT).
Серийное производство Lada Iskra Cross начнётся в первом квартале 2025 года. Автомобиль будет оснащён двигателем объёмом 1,6 л и мощностью 106 лошадиных сил.
В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъёмники всех дверей, кондиционер и аудиосистема.
Новая модель будет доступна с тремя разновидностями силовых агрегатов:
Для Lada Iskra будут доступны четыре цвета: серый, коричневый, малиновый и белый.
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.
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