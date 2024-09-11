Система вознаграждений за сообщения о нарушениях ПДД заработала в Татарстане

В Татарстане запустили обновлённую версию сервиса "Народный инспектор". Об этом сообщает издание tatar-inform.ru.
Теперь жители республики могут сообщать о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) и получать за это вознаграждение в размере 25% от суммы штрафа. Так, например, за видео с выездом автомобиля на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления можно получить почти 1,5 тысячи рублей. За видео с загрязнением окружающей среды отходами производства — 1,1 тысячи рублей, а за непристёгнутого водителя или пассажира — 300 рублей.
Вознаграждение выплачивается в безналичной форме не позднее чем через 40 рабочих дней после вступления постановления в законную силу.
Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.
Инспе́ктор (лат. inspector — наблюдатель) — должностное лицо, осуществляющее инспекцию; в различных организациях и ведомствах — название должности, связанной с надзором, контролем (контролёр, наблюдатель, надзиратель, смотритель).
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