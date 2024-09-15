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Обгон колонны: что грозит за нарушение правил на загородной трассе

Почему нельзя обгонять колонну на двухполосной трассе
2:43
Авто

Многие водители сталкиваются с необходимостью ездить по узким двухполосным трассам за городом, где часто приходится "упираться" в колонны медленно движущихся транспортных средств, например, грузовиков. В такой ситуации водители легковых автомобилей обычно стараются обогнать колонну, за чем следуют их коллеги, совершая обгон "гуськом". Однако за такие действия можно лишиться водительских прав.

Почему нельзя обгонять колонну на двухполосной трассе
Фото: Wikipedia by Di Axion23 - Flickr, CC BY-SA 3.0

Российские правила дорожного движения часто интерпретируются водителями неправильно или игнорируются из-за спешки, стремления быстрее добраться до пункта назначения. Это приводит к тому, что на трассах встречаются двойные обгоны или упомянутый выше обгон "гуськом", когда несколько автомобилей оказываются на встречной полосе, обгоняя один или несколько медленно движущихся транспортных средств.

Такие ситуации являются обычными для загородных дорог. Однако водителям следует помнить, что инспекторы ГАИ хорошо осведомлены о таких маневрах и могут дежурить неподалеку, чтобы поймать нарушителей. Двойные обгоны и обгон колонны несколькими автомобилями строго запрещены правилами дорожного движения, и водители могут быть подвергнуты серьезным санкциям за такие нарушения.

Наказание может включать не только штраф до 5 тысяч рублей, но и лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Интересно, что в некоторых случаях сотрудники ГАИ могут закрывать глаза на подобные ситуации, а иногда даже специально устраивают "ловушки", сотрудничая с водителями большегрузов. Такие водители нарочно создают препятствия для других автомобилей, в то время как инспекторы "ловят" нарушителей.

После этого нарушителей либо привлекают к ответственности по закону, либо разводят на взятку. За несколько часов такой работы полицейские могут неплохо заработать, выписывая штрафы или договариваясь с водителями, нарушившими правила. Правильный обгон должен происходить строго в соответствии с ПДД: водитель должен быть один на встречной полосе, не совершая обгон в составе колонны.

Также следует помнить, что за один выезд на встречную полосу можно обогнать только одно транспортное средство, после чего нужно вернуться в свой ряд. Эти правила важны, так как обгон нескольких машин требует больше пространства и скорости, что может привести к неправильной оценке расстояния до встречного автомобиля и спровоцировать серьёзную аварию. К сожалению, многие водители не задумываются об этом, выполняя опасные маневры.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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