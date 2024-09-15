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FAW Jiefang Eagleway 8х4: грузовик будущего с высокотехнологичным оснащением

Новый FAW Jiefang Eagleway 8х4: дальность хода, комфорт и мощность
1:48
Авто

Модели 8х4 традиционно занимают лидирующие позиции на рынке холодовых перевозок. Наибольшим спросом пользуются грузовики-рефрижераторы благодаря их высокой скорости, вместительным контейнерам и относительно легкому весу. Одной из таких моделей стал новый FAW Jiefang Eagleway 8х4 2025 года. Этот грузовик не только отвечает основным требованиям, но и отличается надежностью и комфортом.

Новый FAW Jiefang Eagleway 8х4: дальность хода, комфорт и мощность
Фото: wikipediа by Windmemories, CC BY-SA 4.0

Модель оснащена мощным 15-литровым двигателем, который развивает до 620 л. с. и имеет крутящий момент 2850 Н*м при оборотах 900-1300 об/мин. В комплекте с двигателем идет автоматизированная коробка передач AMT. FAW Jiefang Eagleway оборудован пневматической подвеской с четырьмя воздушными подушками, что позволяет перевозить на одну тонну груза больше по сравнению с обычными рефрижераторами бизнес-класса.

Особенностью новинки являются два топливных бака общей емкостью 1200 литров, что дает возможность преодолевать до 4000 км без дозаправки. В кабине предусмотрен большой экран, через который можно управлять параметрами охлаждения, следить за температурой и влажностью в грузовом отсеке, а также наблюдать за состоянием перевозимого товара. Просторный салон площадью 5 квадратных метров оборудован многофункциональным рулевым колесом, амортизирующими креслами, виртуальной приборной панелью, электронным "ручником", кнопкой запуска двигателя, кондиционером и парковочным ассистентом, что делает вождение более комфортным и безопасным.

 

Уточнения

Рефрижера́тор:

  • Рефрижератор (от лат. refrigeratus — охлаждённый, refrigero — охлаждаю) — это система искусственного охлаждения, холодильно-отопительная установка (ХОУ), монтируемая на изотермический фургон объёмом от 2 м³ до 120 м³ и служащая для поддержания внутри него температуры в интервале от −30 °С до +12 °С. Основные составные элементы рефрижератора: компрессор, испаритель, конденсатор и терморегулирующий вентиль. Рефрижераторы бывают с приводом от двигателя автомобиля, от электродвигателя, от собственного дизельного двигателя (автономные ХОУ) и с эвтектическими установками.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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