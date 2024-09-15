FAW Jiefang Eagleway 8х4: грузовик будущего с высокотехнологичным оснащением

Новый FAW Jiefang Eagleway 8х4: дальность хода, комфорт и мощность

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Модели 8х4 традиционно занимают лидирующие позиции на рынке холодовых перевозок. Наибольшим спросом пользуются грузовики-рефрижераторы благодаря их высокой скорости, вместительным контейнерам и относительно легкому весу. Одной из таких моделей стал новый FAW Jiefang Eagleway 8х4 2025 года. Этот грузовик не только отвечает основным требованиям, но и отличается надежностью и комфортом.

Фото: wikipediа by Windmemories, CC BY-SA 4.0

Модель оснащена мощным 15-литровым двигателем, который развивает до 620 л. с. и имеет крутящий момент 2850 Н*м при оборотах 900-1300 об/мин. В комплекте с двигателем идет автоматизированная коробка передач AMT. FAW Jiefang Eagleway оборудован пневматической подвеской с четырьмя воздушными подушками, что позволяет перевозить на одну тонну груза больше по сравнению с обычными рефрижераторами бизнес-класса.

Особенностью новинки являются два топливных бака общей емкостью 1200 литров, что дает возможность преодолевать до 4000 км без дозаправки. В кабине предусмотрен большой экран, через который можно управлять параметрами охлаждения, следить за температурой и влажностью в грузовом отсеке, а также наблюдать за состоянием перевозимого товара. Просторный салон площадью 5 квадратных метров оборудован многофункциональным рулевым колесом, амортизирующими креслами, виртуальной приборной панелью, электронным "ручником", кнопкой запуска двигателя, кондиционером и парковочным ассистентом, что делает вождение более комфортным и безопасным.

Уточнения

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