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В чем секрет популярности нового Audi A7: полный привод и удобные ассистенты

Как Audi A7 обходит конкурентов по комфорту и технологиям
1:46
Авто

В конце августа российские дилеры начали продажи нового седана Audi A7. Автомобиль доступен с 2-литровым турбомотором, развивающим мощность до 245 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Благодаря этому владельцы модели могут избежать переплаты по транспортному налогу. Как отмечает менеджер автосалона, седан также оснащен фирменной системой полного привода Audi.

Как Audi A7 обходит конкурентов по комфорту и технологиям
Фото: wikipediа by Kickaffe, CC BY-SA 4.0

Многие эксперты и водители считают, что Audi A7 обладает одной из лучших систем электроники на рынке. Особого внимания заслуживает мультимедийный комплекс, который делает автомобиль более комфортным, чем даже более дорогие конкуренты. Немецкая модель выделяется своей устойчивостью на дороге при разных условиях эксплуатации, однако жесткая подвеска может показаться слишком спортивной для некоторых водителей.

Что касается управляемости, Audi A7 по многим параметрам сравнима с конкурентами, но предлагает множество водительских ассистентов, которые действительно помогают в управлении автомобилем, не мешая постоянными сигналами и вмешательствами. Тормозная педаль в машине отличается плотным ходом.

Audi A7 в России стоит от 12,5 миллиона рублей, но потенциально может оказаться дешевле в обслуживании по сравнению с аналогами. Это связано с высоким уровнем унификации компонентов с другими моделями концерна VAG. Некоторые детали конструкции требуют регулярной замены, но низкий клиренс автомобиля может привести к частым ремонтам из-за ударов о неровности дороги.

Уточнения

Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса. Обоснованием применения полного привода на автомобиле является то, что полноприводной автомобиль может реализовывать в силу тяги всю доступную ему мощность при гораздо меньших силах сцепления, действующих на колёса, что напрямую сказывается на улучшении внедорожных и всепогодных способностей автомобиля. В случае одного двигателя идея полного привода реализуется только посредством полноприводных трансмиссий различных схем, каждая из которых подразумевает свои уникальные правила раздачи мощности между осями. В случае нескольких двигателей идея полного привода может быть реализована посредством раздельного (не связанного друг с другом) привода осей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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