4 типа автолюбителей, которых инспекторы всегда проверяют дольше

Почему водители сами привлекают внимание инспекторов

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Остановка инспектором ГАИ — всегда волнительное событие для водителя. Однако некоторые автолюбители сталкиваются со штрафами гораздо чаще, чем другие. Причина этого часто кроется в их поведении, которое привлекает внимание инспекторов. Один из сотрудников полиции поделился четырьмя типами водителей, которые попадают в эту категорию.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Первый тип — это водители, которые, едва остановившись, сразу же выскакивают из машины навстречу инспектору. Такое поведение вызывает подозрение, и инспектор может провести более детальную проверку. Чтобы этого избежать, рекомендуется оставаться в автомобиле и дождаться, пока сотрудник сам подойдет.

Второй тип — это водители, которые начинают нервничать и чувствовать себя виноватыми без всяких оснований. Иногда они даже извиняются, не дождавшись объяснений. Подобное поведение может быть использовано нечистоплотными инспекторами для того, чтобы выписать штраф, даже если реальных нарушений не было. Не стоит признавать вину, если нарушение не доказано.

Третий тип — это водители, которые ведут себя агрессивно. Хамство по отношению к инспектору нередко приводит к более тщательной проверке документов и автомобиля, в результате чего часто находятся мелкие нарушения, которые заканчиваются штрафами.

Четвертый тип — это те водители, которые начинают просить инспектора "отпустить их поскорее", ссылаясь на нехватку времени или личные дела. Такие просьбы могут вызвать раздражение и привести к более внимательной проверке, что увеличивает вероятность штрафа.

Уточнения

Поведе́ние — определённый сложившийся образ взаимодействия с окружающей средой. Поведение определяется способностью изменять свои действия под влиянием внутренних и внешних факторов.



