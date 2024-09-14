Безопасна ли "докатка": когда штрафы действительно оправданы

Как избежать штрафа за езду на запасном колесе

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Иногда сотрудники ГАИ могут излишне придираться к мелочам, чтобы составить протокол на автомобилиста. Одним из таких случаев является штраф за передвижение на "докатке" вместо стандартного колеса. Но насколько это законно?

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Дилеры автомобилей часто стремятся повысить свою прибыль и освободить багажное пространство машин, предлагая их с "докатками" вместо полноразмерных запасных колес. "Докатка" — это уменьшенное по размеру запасное колесо, которое позволяет водителю доехать до ближайшего шиномонтажа в случае прокола шины. В шиномонтаже водителю предстоит оплатить ремонт повреждённого колеса, а затем продолжить движение на исправных колесах.

Однако стоит помнить, что "докатка" предназначена только для экстренных ситуаций, и использовать ее на постоянной основе нельзя. Во-первых, машина с таким колесом будет неустойчивой, что может создать трудности при управлении.

Во-вторых, разные углы наклона кузова приводят к неравномерной нагрузке на подвеску, что ускоряет износ деталей. К тому же протектор "докатки" минимален, и она не подходит для долгих поездок.

Хотя штрафы за езду на "докатке" существуют, они чаще всего применяются к тем, кто использует её регулярно или на длительное время. Если же водитель использовал запаску только для того, чтобы доехать до мастерской, сотрудники ГАИ, скорее всего, не будут возражать. Но в случаях, когда автомобилист ежедневно передвигается на "докатке", это может стать поводом для штрафа и требования заменить колесо.

Использование "докатки" особенно опасно зимой, когда дороги покрыты льдом, что дополнительно снижает безопасность. Поэтому, несмотря на то, что штрафы за езду на "докатке" случаются редко, они вполне обоснованы в случаях злоупотребления её использованием.

Уточнения

Запасное колесо (запа́ска) — это перевозимое в автомобиле дополнительное колесо для замены спущенного, проколотого колеса или для иного непредвиденного случая. В некоторых языках по традиции говорят «запасная шина», сейчас это название не совсем уместно: бескамерную шину нельзя надеть на диск без специальных приспособлений, поэтому в качестве запасного возят всё колесо в сборе. Некоторые запасные колёса (аварийное колесо, «докатка») не предназначены для поездок на дальние расстояния; максимальная эксплуатационная скорость для большинства из них — 80 км/ч.





Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

