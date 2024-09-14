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Не все действия с автомобилем во дворе законны: что нужно знать

Чем грозит самостоятельный ремонт автомобиля на парковке
2:26
Авто

В России по-прежнему немало водителей, которые предпочитают ремонтировать и обслуживать свои автомобили самостоятельно, даже если у них нет гаража или другого специального места. Нередко такие работы выполняются прямо на парковке возле многоквартирных домов, что часто противоречит действующему законодательству и может привести к штрафу. Об этом предупредил инспектор ГАИ.

Чем грозит самостоятельный ремонт автомобиля на парковке
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Однако стоит отметить, что не все действия, проводимые с автомобилем на улице, подпадают под штраф. Например, за проверку уровня масла или запуск двигателя от другого автомобиля никто не оштрафует. К таким же действиям относится долив технических жидкостей или замена жидкости в бачке омывателя — эти процедуры можно делать где угодно и в любое время.

Основное внимание закон уделяет более сложным операциям. Например, замену колес на машине во дворе проводить можно, а вот полную замену технических жидкостей — уже нельзя. То же самое касается замены акустической системы или ремонта, связанного с установкой звукового сигнала. Подобные действия могут вызвать недовольство соседей и стать причиной вызова правоохранительных органов.

Небольшие работы, такие как замена свечей зажигания, тормозных колодок или подкраска деталей, вряд ли вызовут конфликт, если после ремонта будет убран весь мусор. Однако категорически запрещено мыть автомобиль во дворе или менять охлаждающую жидкость, так как это может оставить следы, которые вызовут недовольство жителей.

Что касается штрафов, то их размер зависит от характера нарушений. Например, за мойку машины во дворе можно получить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Если при проведении ремонта загрязнить территорию, штраф может составить от 3000 до 5000 рублей, в зависимости от решения полицейских.

Вероятность получить штраф зависит от многих факторов. Например, в небольших городах, где все соседи знают друг друга, шансов на санкции меньше, чем в центре крупного города или в густонаселенном спальном районе. Если у автомобилиста нет гаража, лучше не идти на конфликт с соседями, а арендовать гараж или бокс с подъемником на несколько дней. Это позволит избежать проблем и не потребует больших затрат.

Уточнения

Законода́тельство — система нормативных правовых актов, действующих на определённой территории (как правило, на территории государства).
 

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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