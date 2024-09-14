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Как законно уменьшить мощность двигателя и снизить налог

Как снизить транспортный налог на автомобиль с мощным двигателем
1:33
Авто

Хотя многие автомобильные бренды покинули российский рынок, их продукция продолжает поставляться через параллельный импорт. Аналогичным образом на территорию России завозятся и некоторые китайские автомобили. Интересно, что машины, предназначенные для разных рынков, могут иметь различные значения мощности двигателя. Моторист рассказал, как можно законно уменьшить мощность двигателя.

Как снизить транспортный налог на автомобиль с мощным двигателем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прежде всего, важно понимать, что чем больше мощность автомобиля, тем выше будет транспортный налог, который в некоторых случаях может достигать 30-40 тысяч рублей в год. Чтобы снизить мощность двигателя, нужно сначала получить предварительное согласование в испытательной лаборатории. После этого необходимо обратиться в ГАИ для получения разрешения на изменение параметров двигателя.

Далее следует этап обращения в сертифицированный сервисный центр, где специалисты обновят программное обеспечение блока управления двигателем. Стоит учитывать, что эта процедура может оказаться дорогостоящей. Затем владелец автомобиля должен повторно обратиться в ГАИ, чтобы получить направление в аккредитованный испытательный центр. После тестирования водителю выдадут новое свидетельство СБКТС. С этим документом нужно вновь посетить ГАИ, чтобы внести изменения в ПТС. Важно отметить, что общие затраты на эту процедуру могут превысить размер налога за несколько лет.

Уточнения

Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.
Транспортный налог впервые появился в 1908 году в США, почти одновременно с появлением автомобиля Ford Model T, тогда сумму налога включали в стоимость бензина.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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