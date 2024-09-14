Как законно уменьшить мощность двигателя и снизить налог

Хотя многие автомобильные бренды покинули российский рынок, их продукция продолжает поставляться через параллельный импорт. Аналогичным образом на территорию России завозятся и некоторые китайские автомобили. Интересно, что машины, предназначенные для разных рынков, могут иметь различные значения мощности двигателя. Моторист рассказал, как можно законно уменьшить мощность двигателя.
Прежде всего, важно понимать, что чем больше мощность автомобиля, тем выше будет транспортный налог, который в некоторых случаях может достигать 30-40 тысяч рублей в год. Чтобы снизить мощность двигателя, нужно сначала получить предварительное согласование в испытательной лаборатории. После этого необходимо обратиться в ГАИ для получения разрешения на изменение параметров двигателя.
Далее следует этап обращения в сертифицированный сервисный центр, где специалисты обновят программное обеспечение блока управления двигателем. Стоит учитывать, что эта процедура может оказаться дорогостоящей. Затем владелец автомобиля должен повторно обратиться в ГАИ, чтобы получить направление в аккредитованный испытательный центр. После тестирования водителю выдадут новое свидетельство СБКТС. С этим документом нужно вновь посетить ГАИ, чтобы внести изменения в ПТС. Важно отметить, что общие затраты на эту процедуру могут превысить размер налога за несколько лет.
Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.
Транспортный налог впервые появился в 1908 году в США, почти одновременно с появлением автомобиля Ford Model T, тогда сумму налога включали в стоимость бензина.
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