Suzuki Ciaz 2024 доступен через параллельный импорт: стоит ли покупать

Характеристики и особенности нового Suzuki Ciaz 2024

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Компактный седан Suzuki Ciaz 2024 года теперь доступен на российском рынке благодаря параллельному импорту. Приобрести автомобиль можно за 2,6 миллиона рублей, что является адекватной ценой за модель с достойными техническими характеристиками, надежным двигателем и классической автоматической трансмиссией.

Фото: wikipediа by Chanokchon, CC BY-SA 4.0

На данный момент автомобиль продается через дилера в Астрахани, но его можно заказать в любой город России. Под капотом Ciaz установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л. с. Седан оснащен передним приводом и автоматической коробкой передач.

Модель базируется на платформе, знакомой владельцам Suzuki SX4, что гарантирует простоту ремонта и обслуживания. Компактные габариты делают Ciaz идеальным выбором для плотного городского движения.

На российском рынке представлена версия Alpha, которая включает такие опции, как автоматический климат-контроль и сенсорный экран мультимедийной системы. Салон выполнен из простых, но качественных материалов. Suzuki Ciaz уже добился успеха на рынках Индии и Юго-Восточной Азии благодаря своей доступности и практичности. Возможно, его появление на российском рынке также привлечет покупателей, несмотря на параллельный импорт.

Уточнения

Передний привод — компоновка и конструкция трансмиссии автомобиля, при которой создаваемый двигателем крутящий момент передаётся на передние колёса.

Впервые серийное производство переднего привода началось в 1929 году в США на автомобиле Cord L29. Массовое распространение передний привод получил начиная с 1960-х годов. В настоящее время является наиболее распространённым, особенно на легковых автомобилях.



