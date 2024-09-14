Suzuki Ciaz 2024 доступен через параллельный импорт: стоит ли покупать

Компактный седан Suzuki Ciaz 2024 года теперь доступен на российском рынке благодаря параллельному импорту. Приобрести автомобиль можно за 2,6 миллиона рублей, что является адекватной ценой за модель с достойными техническими характеристиками, надежным двигателем и классической автоматической трансмиссией.
На данный момент автомобиль продается через дилера в Астрахани, но его можно заказать в любой город России. Под капотом Ciaz установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л. с. Седан оснащен передним приводом и автоматической коробкой передач.
Модель базируется на платформе, знакомой владельцам Suzuki SX4, что гарантирует простоту ремонта и обслуживания. Компактные габариты делают Ciaz идеальным выбором для плотного городского движения.
На российском рынке представлена версия Alpha, которая включает такие опции, как автоматический климат-контроль и сенсорный экран мультимедийной системы. Салон выполнен из простых, но качественных материалов. Suzuki Ciaz уже добился успеха на рынках Индии и Юго-Восточной Азии благодаря своей доступности и практичности. Возможно, его появление на российском рынке также привлечет покупателей, несмотря на параллельный импорт.
Передний привод — компоновка и конструкция трансмиссии автомобиля, при которой создаваемый двигателем крутящий момент передаётся на передние колёса.
Впервые серийное производство переднего привода началось в 1929 году в США на автомобиле Cord L29. Массовое распространение передний привод получил начиная с 1960-х годов. В настоящее время является наиболее распространённым, особенно на легковых автомобилях.
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