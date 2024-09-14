Почему полицейские уделяют внимание ABS при проверках

Полицейские начали проверять ABS: готов ли ваш автомобиль

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

В России вступили в силу новые правила, ужесточающие требования к состоянию тормозных систем автомобилей, в особенности к системе ABS. Теперь за неисправную ABS можно получить штраф. Полицейские во время остановки автомобиля регулярно проверяют индикатор ABS, и водителям стоит быть готовыми к последствиям в случае его неисправности.

Некоторые автомобилисты, пытаясь избежать штрафов, делятся хитростями на автомобильных форумах. Одной из популярных уловок стало отключение индикатора ABS на приборной панели. Этот трюк позволяет обмануть проверку, ведь индикатор не горит. Однако такие манипуляции могут привести к более серьезным последствиям, так как неисправная тормозная система ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров.

Особое внимание к системе ABS уделяется неслучайно: она критически важна для безопасного торможения, особенно на скользких и мокрых дорогах. Ремонт ABS может быть достаточно дорогим, что особенно касается владельцев подержанных автомобилей. Это и вынуждает некоторых водителей искать способы обойти новые правила. Однако инспекторы ГАИ в курсе подобных хитростей и применяют различные методы для проверки работоспособности системы.

Эксперты предупреждают, что неисправная ABS, особенно зимой, может стать причиной серьезных аварий. Правильно работающая система антиблокировки тормозов способна спасти жизнь не только водителю, но и пассажирам.