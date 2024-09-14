Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты озвучили стоимость отдыха на Мальдивах в сентябре
Офтальмолог предупредила о недопустимости контактных линз при конъюнктивите
Исследования подтвердили, что киви улучшает качество сна
Эффективный, но опасный: что нужно знать о ретиноле
Звукоизоляция в квартире полезна больше соседям, чем хозяевам, уверена дизайнер
Как снизить транспортный налог на автомобиль с мощным двигателем
Какие продукты не стоит есть вместе с бананами
Как сделать квартиру стильной без дорогостоящего ремонта
Осеннее "закаливание" для моркови: как технология подзимнего посева поможет вырастить отличный урожай

Почему полицейские уделяют внимание ABS при проверках

Полицейские начали проверять ABS: готов ли ваш автомобиль
1:40
Авто

В России вступили в силу новые правила, ужесточающие требования к состоянию тормозных систем автомобилей, в особенности к системе ABS. Теперь за неисправную ABS можно получить штраф. Полицейские во время остановки автомобиля регулярно проверяют индикатор ABS, и водителям стоит быть готовыми к последствиям в случае его неисправности.

Некоторые автомобилисты, пытаясь избежать штрафов, делятся хитростями на автомобильных форумах. Одной из популярных уловок стало отключение индикатора ABS на приборной панели. Этот трюк позволяет обмануть проверку, ведь индикатор не горит. Однако такие манипуляции могут привести к более серьезным последствиям, так как неисправная тормозная система ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров.

Особое внимание к системе ABS уделяется неслучайно: она критически важна для безопасного торможения, особенно на скользких и мокрых дорогах. Ремонт ABS может быть достаточно дорогим, что особенно касается владельцев подержанных автомобилей. Это и вынуждает некоторых водителей искать способы обойти новые правила. Однако инспекторы ГАИ в курсе подобных хитростей и применяют различные методы для проверки работоспособности системы.

Эксперты предупреждают, что неисправная ABS, особенно зимой, может стать причиной серьезных аварий. Правильно работающая система антиблокировки тормозов способна спасти жизнь не только водителю, но и пассажирам.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Киевская власть приказала не эвакуировать трупы солдат ВСУ с Курского "передка" Дмитрий Плотников
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
В США восхитились мощью российского истребителя Су-57
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Последние материалы
Как сделать квартиру стильной без дорогостоящего ремонта
Осеннее "закаливание" для моркови: как технология подзимнего посева поможет вырастить отличный урожай
Полицейские начали проверять ABS: готов ли ваш автомобиль
Кошачья психология: почему они прощают и снова ищут контакта после обиды
Быстро и легко приготовить: рецепт сырных шариков с красной рыбой
Стюардесса поделилась советами, которые помогут обезопасить себя в отеле
Гвардиола признался, что не пользуется соцсетями
Азиатский рынок поглощает американский газ: доля достигла 36%
Самолёты F-16 сами будут убивать пилотов украинской армии
Как избежать штрафа за езду на запасном колесе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.