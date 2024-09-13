Почему отсрочка сдачи прав при их лишении только усложнит жизнь водителю

Какие последствия ждут водителя при лишении прав, если не сдать их вовремя

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Некоторые водители совершают настолько серьезные правонарушения, что их лишают водительских прав. Для многих это неприятное событие, поэтому они всеми силами пытаются избежать сдачи документа. Однако, откладывая этот шаг, можно столкнуться с неприятными последствиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, CC BY-SA 3.0

По словам юриста Марии Спиридоновой, после вступления в силу постановления о лишении прав, водитель обязан сдать их в течение трех рабочих дней. Это добровольная процедура, которую автомобилист выполняет самостоятельно. Но не все спешат в ГАИ, чтобы выполнить это требование. Какие последствия ждут тех, кто решит не сдавать права вовремя?

Например, если водитель был лишен прав на полгода, он может подумать, что если не сдаст документы и продолжит водить в течение этих шести месяцев, то наказание завершится автоматически. Но на самом деле отсчет срока начинается только с момента сдачи прав. Таким образом, избежать наказания не удастся. Более того, если водителя, лишенного прав, остановит инспектор, ему может быть выписан штраф на сумму до 30 тысяч рублей. Вдобавок, его могут обязать к выполнению обязательных работ от 100 до 200 часов или арестовать на 15 суток. Поэтому, чтобы избежать дополнительных проблем, лучше сдать права в ГАИ вовремя.

Уточнения

Правонаруше́ние — неправомерное поведение, противоправное общественно опасное деяние, противоречащее требованиям правовых норм и совершённое праводееспособным лицом или лицами.



