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Palisade против китайских кроссоверов: стоит ли переплачивать

Сравнение Hyundai Palisade с китайскими конкурентами
1:48
Авто

Hyundai Palisade многократно называли одним из лучших семейных автомобилей на мировом рынке. Этот статус подтверждается стабильными продажами: корейская модель регулярно входит в ТОП-10 самых популярных в своем классе. Недавно Palisade снова стал доступен в России, но эксперты рекомендуют не спешить с покупкой, и вот почему.

Сравнение Hyundai Palisade с китайскими конкурентами
Фото: wikipediа by Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Цена на автомобиль стартует с 7,9 миллиона рублей — это значительная сумма, даже для такого вместительного и мощного автомобиля. Для сравнения, китайские 7-местные кроссоверы в России предлагают гибридные установки и премиальные опции по более доступной цене. Palisade же оснащен 3,5-литровым двигателем, который славится долговечностью, но при этом потребляет слишком много топлива.

В последние годы Hyundai неоднократно сталкивалась с претензиями к надежности Palisade. Например, недавно сообщалось о проблеме с задним стеклом, которое может треснуть. Эти заводские дефекты владельцам придется устранять за свой счет, что добавляет проблем. Вдобавок к этому, обслуживание Palisade в России обойдется дороже, чем аналогичные китайские модели.

Несмотря на вышесказанное, Palisade предлагает просторный салон, комфортное управление и широкий набор современных помощников водителя. Эти системы активно предотвращают аварии в различных дорожных ситуациях. Кроме того, кроссовер выделяется хорошей устойчивостью на дороге и высоким клиренсом, что позволяет уверенно двигаться по бездорожью. В общем, Palisade остается комфортным и надежным семейным автомобилем, хотя и не лишенным недостатков.

Уточнения

Hyundai Palisade — полноразмерный кроссовер южнокорейского автопроизводителя Hyundai.
 

Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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