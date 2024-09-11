Кто составит конкуренцию Haval Jolion: 5 моделей, которые ничуть не хуже китайского кроссовера

Haval Jolion возглавил рейтинг кроссоверов в России

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По итогам августа 2024 года Haval Jolion в очередной раз возглавил рейтинг кроссоверов и стал самой популярной иностранной машиной в России. Какие марки составят конкуренцию китайскому автомобилю, рассказал 110 km. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Характеристики Haval Jolion

Издание напоминает, что кроссовер с габаритами 4472×1874×1581 и колёсной базой 2700 мм оснащён 1,5-литровым турбомотором в 143 л.с. в комбинации с "механикой". Машина разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунды, максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Китайский автомобиль располагает тканевыми сиденьями с подогревом и механической регулировкой передних кресел. Базовая комплектация Comfort имеет светодиодные ДХО и задние фонари, галогеновые фары, датчики дождя и света, электрорегулировку зеркал заднего вида. Все окна оснащены электроподъемниками.

Модель комплектуется электронным ручным тормозом, ЭУР, задними парктрониками, опцией бесключевого доступа. Возможен запуск кнопкой. Также кроссовер имеет АBS, ESP, EBD с EBA, TCS и TSA, круиз-контроль, две подушки безопасности, аудиосистему и Bluetooth, 10-дюймовый тачскрин медиасистемы и бортовой компьютер с 3,5-дюймовым экраном. Довершают картину 17-дюймовые колеса и докатка.

Цена "китайца" по официальному прайс-листу составляет 1 999 000 рублей.

110 km. ru выяснил, что предлагают ближайшие конкуренты Haval Jolion.

GAC GS3

Компактный кроссовер - новичок на российском рынке. Имеет яркий и современный дизайн и построен на модульной платформе GPMA. Чуть меньше Haval Jolion по габаритам (4410×1850×1600 мм, колесная база — 2650 мм), но с более мощным 1,5-литровым турбодвигателем в 170 л.с. Коробка передач — 7-ступенчатый "робот", привод передний.

Предлагается в пяти комплектациях. В базовую входят светодиодная оптика, две подушки безопасности и 18-дюймовые колесные диски, подогрев сидений, зеркал и лобового стекла, круиз-контроль, климат-контроль, электронный "ручник" и бесключевой доступ. Отделка салона выполнена из ткани. Комплект электронных систем аналогичен Jolion.

В официальном прайсе цена GAC GS3 - 2 299 000 рублей, но со скидками автомобиль можно приобрести за 1 999 000 рублей.

Omoda C5

Еще одной интересной альтернативой Haval Jolion может стать кроссовер Omoda c агрегатами концерна Chery. Автомобиль неизменно притягивает взгляды благодаря своему яркому футуристичному дизайну и стремительному купеобразному силуэту. Покупатели могут выбирать из пяти уровней оснащения, есть версия с полным приводом. Габариты Omoda С5: 4400×1830×1588, колесная база — 2630 мм, дорожный просвет — 190 мм. Турбомотор объемом 1,5 литра развивает 147 л. с. (210 Нм) в версии с передним приводом и работает в паре с вариатором. Полноприводный вариант оснащен 1,6-литровым двигателем на 150 сил (275 Нм) и сочетается с 6-диапазонным "роботом" DCT. В первом случае разгон с места до "сотни" составляет 9,9 секунды, во втором — 8,6 секунды.

Начальная комплектация Fun предлагает сиденья с комбинированной отделкой ткань+экокожа, богатый зимний пакет с обогревом передних сидений, руля, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Есть дистанционный обогрев салона, бесключевой доступ. В комплекте к задним парктроникам идет камера заднего вида. Есть датчик давления в шинах и датчик света, но нет датчика дождя. Экраны цифровой приборки и медиасистемы имеют одинаковую диагональ — 10,25 дюйма. Динамиков четыре, есть не только Bluetooth, но и поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Колеса 17-дюймовые плюс докатка. Цена по прайсу — 2 229 900 рублей. С учетом скидки по трейд-ин ее можно снизить до 2 049 900 рублей.

Livan X6Pro

Осенью 2023 года на российский авторынок вышел кроссовер Livan X6Pro, который представляет собой перелицованную копию обновленного Geely Emgrand X7. По внешним габаритам он немного крупнее Haval Jolion, но имеет более скромное расстояние между осями. Размеры кроссовера: 4535×1845×1725 мм, колесная база — 2683 мм, дорожный просвет — 190 мм, максимальный объем багажника — 1200 литров. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор, который выдает 147 л. с. (270 Нм) или 174 л. с. (290 Нм). Трансмиссия: 7-ступенчатый "робот" и исключительно передний привод.

Базовая комплектация Luxury обещает кожаную обивку сидений, панорамный люк в крыше с электроприводом, полностью светодиодную оптику, а также климат-контроль, систему бесключевого доступа, цифровую приборку на 12,3 дюйма, медиасистему такого же размера с функцией дублирования экрана смартфона, камеру заднего вида и парктроники. Плюс довольно богатый набор электронных систем безопасности, включая ABS, EBD, НBA, BOS, ESC, TCS, ARP, HАC и HDC, а также датчик давления в шинах. Цена по прайсу солидная — 2 629 900 рублей, но сейчас производитель предлагает ощутимые скидки, которые снижают цену до 2 089 000 рублей.

Belgee X70

"Белорус" немного крупнее Haval Jolion (4544×1837×1713 мм), но с меньшей колёсной базой (2670 мм). 1,5-литровый турбодвигатель доступен в двух вариантах: на 150 "лошадей" с 6-диапазонным "автоматом" и на 177 л. с. с гибридной 48-вольтовой надстройкой, 7-ступенчатым "роботом" и полным приводом. Минимальная скорость разгона - 9,9 секунды.

Салон начальной комплектации Active обит экокожей, 17-дюймовыми дисками, галогеновыми передними фарами, светодиодными ДХО, четырьмя подушками безопасности, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, цифровой "приборкой", медиасистемой с шестью динамиками, камерой заднего вида и задними парктрониками. Также есть датчики света и давления в шинах. Есть зимний обогрев.

Купить кроссовер с минского завода можно за 2 634 990 рублей, со скидками - за 2 184 990 рублей.

Jetour Dashing

Ещё один суббренд Chery. Чуть крупнее Jolion (4590×1900×1685, колесная база — 2720 мм), но дорожный просвет меньше - 160 мм. Турбодвигатель на 1,5 литра "вытягивает" 147 л. с. в паре с "механикой" или 6-диапазонным "роботом" DCT. Развивает 100 км/ч за 13,2 секунды.

Базовая версия Comfort Plus имеет сиденья из экокожи, четыре подушки безопасности, панорамную крышу с электролюком, электрическую регулировку и вентиляцию передних сидений, беспроводную зарядку, камеры кругового обзора, медиасистему, цифровую приборную панель, 18-дюймовые колесные диски (плюс докатка), а также датчики света и давления в шинах. Машина оснащена бесключевым доступом и запуском через кнопку. Из других полезных опций - скрытые дверные ручки, подогрев передних кресел, лобового стекла и стеклоомывателя.

Стоит кроссовер 2 489 900 рублей, со скидками цена составит 1 919 900 рублей. Производитель обещает в подарок каско на 50 000 рублей.