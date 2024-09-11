Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист разъяснила изменения в порядке продажи ипотечного жилья с сентября
Небо не так чисто, как кажется: учёные нашли живых микробов в воздухе
Эксперт Корольков: США перед выборами не разрешат Украине бить вглубь России
Разоблачение мифа: безопасна ли сушка волос феном
Диетолог Королева: Оземпик нельзя применять при проблемах с ЖКТ и ретинопатии
Сочинские спасатели помогли туристам, которые заблудились в темноте
Риски и плюсы разделочных досок разных материалов
Дешевле всего снять квартиру в Москве можно в Рязановском и Десеновском
Главные ошибки россиян из-за финансовой неграмотности

"Разрушится полностью": автоэксперт объяснил, почему ручная мойка опасна для автомобиля

Автоэксперт Кукарин: ручная мойка машины оставляет царапины на ЛКП
1:07
Авто

Мытьё машины водой из ведра чревато образованием трещин на кузове и в конечном счёте — разрушением лакокрасочного покрытия (ЛКП), рассказал автомобильный эксперт Ярослав Кукарин в беседе с "РГ".

Автоэксперт Кукарин: ручная мойка машины оставляет царапины на ЛКП
Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

"Когда автомобиль моется из ведра, он моется чаще всего губкой, иногда тряпкой, что ещё хуже", — рассказал он.

Специалист отметил, что песок на губке или тряпке царапает покрытие. Даже многократное споласкивание их в воде не смывает полностью частицы песка, предупредил Кукарин.

Эксперт добавил, что мытьё специальными щетками не станет выходом, так как они тоже нарушают целостность ЛКП.

Для безопасного мытья машины собеседник посоветовал бесконтактную двухфазную мойку, когда автомобиль сначала обрабатывают пеной, а потом смывают её вместе с загрязнениями водным потоком под давлением. В завершение машину протирают специальной тканью, отметил Кукарин.

Чем меньше мыть автомобиль руками, тем лучше сохранится лакокрасочное покрытие, подытожил эксперт.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся плёнку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита поверхности от внешних воздействий (воды, коррозии, температур, вредных веществ), придание ей определённого вида, цвета и фактуры.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы

Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.

Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Названы запахи парфюмов, которые раздражают окружающих
Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать
4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота
Лучший маринад для свинины: дешёвый, быстрый и очень вкусный
Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев Никита Хрущёв как советский отец деколонизации Рустем Сафронов
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали
Почему даже медлительность за рулём теперь вызывает проверки ГАИ
Самые дорогие породы кошек: топ-3
Самые дорогие породы кошек: топ-3
Последние материалы
Диетолог Королева: Оземпик нельзя применять при проблемах с ЖКТ и ретинопатии
Сочинские спасатели помогли туристам, которые заблудились в темноте
Риски и плюсы разделочных досок разных материалов
Главные ошибки россиян из-за финансовой неграмотности
Дешевле всего снять квартиру в Москве можно в Рязановском и Десеновском
В Москве состоялся Международный антифашистский форум-2024
Обновлённый сервис "Народный инспектор": жители Татарстана могут заработать на сообщениях о нарушениях ПДД
Россия и Китай готовят изменения в безвизовом режиме для групповых поездок
Эксперт допустил продолжение транзита российского газа через Украину
"Однажды" в Санкт-Петербурге…
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.