"Разрушится полностью": автоэксперт объяснил, почему ручная мойка опасна для автомобиля

Автоэксперт Кукарин: ручная мойка машины оставляет царапины на ЛКП

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Мытьё машины водой из ведра чревато образованием трещин на кузове и в конечном счёте — разрушением лакокрасочного покрытия (ЛКП), рассказал автомобильный эксперт Ярослав Кукарин в беседе с "РГ".

Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

"Когда автомобиль моется из ведра, он моется чаще всего губкой, иногда тряпкой, что ещё хуже", — рассказал он.

Специалист отметил, что песок на губке или тряпке царапает покрытие. Даже многократное споласкивание их в воде не смывает полностью частицы песка, предупредил Кукарин.

Эксперт добавил, что мытьё специальными щетками не станет выходом, так как они тоже нарушают целостность ЛКП.

Для безопасного мытья машины собеседник посоветовал бесконтактную двухфазную мойку, когда автомобиль сначала обрабатывают пеной, а потом смывают её вместе с загрязнениями водным потоком под давлением. В завершение машину протирают специальной тканью, отметил Кукарин.

Чем меньше мыть автомобиль руками, тем лучше сохранится лакокрасочное покрытие, подытожил эксперт.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся плёнку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита поверхности от внешних воздействий (воды, коррозии, температур, вредных веществ), придание ей определённого вида, цвета и фактуры.

