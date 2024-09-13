Как отключение омывателей фар может привести к штрафу и проблемам с видимостью

Многие современные автомобили оснащены омывателями фар, что помогает поддерживать оптику чистой и улучшает видимость на дороге.
Однако это оборудование часто расходует значительное количество стеклоомывающей жидкости, и некоторые водители решают отключить омыватели ксеноновых фар, чтобы сэкономить. Однако специалисты предупреждают, что этого делать не следует.
Эксперты объяснили, что существуют два способа отключения омывателей: первый — это снятие бампера и перетягивание трубок, второй — удаление реле. Но на станции технического обслуживания вряд ли согласятся выполнить такую процедуру, так как это может противоречить регламентам, действующим в странах Таможенного союза.
Если сотрудники ГИБДД обнаружат, что было вмешательство в работу оптической системы автомобиля, владельцу грозит штраф. Помимо юридических последствий, отключение омывателей также ухудшает видимость, особенно в ночное время, поскольку грязные фары значительно снижают их эффективность.
Ви́димость — это зрительное восприятие объектов, обусловленное существованием яркостных и цветовых различий между объектами и фоном, на котором они проецируются.
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