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Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины

Основные причины биения педали тормоза
1:10
Авто

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда при торможении педаль тормоза начинает бить в ногу. Это неприятное явление встречается не только у старых автомобилей, но и у современных моделей. Автоэксперты объясняют, что причиной могут быть различные дефекты.

Основные причины биения педали тормоза
Фото: Own work by Dan Lindsay, PDM

Одной из наиболее распространённых причин биения педали тормоза являются деформированные тормозные диски. Это особенно характерно для автомобилей, которые эксплуатируются в режиме частых резких ускорений и торможений. Такие действия вызывают сильный нагрев тормозных дисков, что приводит к их деформации и вибрации педали.

Коррозия тормозных дисков — ещё одна возможная причина проблемы. Если ржавчина накапливается в значительном объеме, это может вызвать вибрации при торможении. Эксперты предлагают удалять ржавчину молотком или обратиться к специалисту для профессиональной чистки.

Реже причиной стука могут быть проблемы с подшипником или ступицей. В таких случаях необходима диагностика и, при необходимости, замена деталей.

 

Уточнения

Ступи́ца в общем случае — это центральная часть вращающейся детали с отверстием (маховика, шкива, зубчатого колеса и т. д.) для насадки на вал или ось. Отверстие ступицы обычно имеет шпоночный паз или шлицевый профиль для передачи крутящего момента. Если же деталь свободно вращается на оси, то в отверстие ступицы запрессовывают заглушки или подшипники качения.
 

Тормозной диск или же дисковый тормозной механизм или дисковые тормоза — основной элемент дисковой тормозной системы. Предоставляющий из себя вращающаяся часть дисковой системы, к которой при помощи привода прижимаются неподвижные тормозные колодки. Выступает участником фрикционной пары трения, результатом которого является управляемое замедление транспортного средства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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