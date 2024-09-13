Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем

Признаки, что ремень ГРМ нуждается в замене

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Повреждение ремня ГРМ может обернуться серьёзными последствиями для двигателя, поэтому важно вовремя распознавать признаки его износа. Однако далеко не каждый автомобилист знает, на что обращать внимание. Существует четыре основных признака, которые помогут выявить проблемы с ремнём ГРМ до его критического износа.

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Автоэксперты рекомендуют проверять состояние ремня не каждый день, а хотя бы раз в месяц. В некоторых случаях может быть достаточно простого визуального осмотра. Важно обратить внимание на наличие трещин и мелких разрывов на поверхности ремня. Если провести осмотр самостоятельно не удаётся, лучше обратиться к специалистам.

Одним из главных признаков износа ремня являются дефекты на его зубьях: они могут терять форму или иметь сильные потёртости. Также тревожным сигналом служат разлохмаченные края, прижоги и явные повреждения на поверхности ремня.

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. «ремень ГРМ») — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес. Синхронизация валов гарантирует, что клапаны двигателя открываются и закрываются в нужное время в зависимости от положения поршней.



