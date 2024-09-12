Заправка с работающим двигателем: что может пойти не так

Почему заправка с работающим двигателем опасна для вашего автомобиля

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Эксперты предупреждают, что заправка автомобиля с работающим двигателем — опасная практика, которая может привести к серьёзным последствиям.

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Одной из главных угроз является вероятность воспламенения топлива, поскольку для этого достаточно всего одной искры. Несмотря на то что бензобак находится на удалении от двигателя, катализатор, который может разогреться до 900 градусов, представляет реальную опасность. В случае попадания на него бензина воспламенения не избежать.

Кроме того, заправка с работающим двигателем может вызвать сбой в электронике. Система управления двигателем (ЭБУ) может неправильно распознать увеличение топлива, что приведет к ошибке, отобразившейся на панели приборов как "Check Engine". В худшем случае это может заблокировать двигатель, что потребует ремонта.

Еще один риск — засоренный топливный фильтр. При работающем двигателе во время заправки осевшая грязь может подняться вверх, что приведёт к его засорению и проблемам с запуском мотора.

Уточнения

Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:

