Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя

Автоэксперты поделились важной информацией о том, как состояние свечей зажигания может помочь диагностировать проблемы с двигателем внутреннего сгорания. Специалисты объясняют, что различные дефекты силового агрегата могут проявляться на этих элементах.
В случае нормальной работы двигателя свечи должны иметь желтоватый или коричневый цвет.
Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие. В бензиновых двигателях внутреннего сгорания используются наиболее распространённые искровые свечи зажигания. Воспламенение топливно-воздушной смеси в них производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи. Напряжение на свечу подаётся на каждом цикле в определённый момент работы двигателя. В ракетных двигателях свеча зажигает топливную смесь электрическим разрядом только в момент запуска. Чаще всего, в процессе работы свеча изнашивается и должна периодически заменяться.
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