Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя

Как распознать неисправность двигателя по состоянию свечей зажигания

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперты поделились важной информацией о том, как состояние свечей зажигания может помочь диагностировать проблемы с двигателем внутреннего сгорания. Специалисты объясняют, что различные дефекты силового агрегата могут проявляться на этих элементах.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, CC BY-SA 2.0

Если на свечах появляется черная копоть, а двигатель плохо запускается или работает нестабильно, это может быть следствием неправильной настройки зажигания или слишком богатой воздушно-топливной смеси.

Серо-белый налет на свечах указывает на слишком бедную смесь, что может привести к перегреву и повреждению выпускных клапанов.

Масляный налет на свечах свидетельствует о попадании моторного масла в цилиндр, что часто связано с трещинами в моторе.

Если на свечах наблюдается красно-бурый налет, это говорит о заправке некачественным топливом с высоким уровнем присадок.

Кроме того, сильные наросты на свечах, синеватый дым и повышенный расход топлива также могут указывать на проникновение масла в цилиндр.

В случае нормальной работы двигателя свечи должны иметь желтоватый или коричневый цвет.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие. В бензиновых двигателях внутреннего сгорания используются наиболее распространённые искровые свечи зажигания. Воспламенение топливно-воздушной смеси в них производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи. Напряжение на свечу подаётся на каждом цикле в определённый момент работы двигателя. В ракетных двигателях свеча зажигает топливную смесь электрическим разрядом только в момент запуска. Чаще всего, в процессе работы свеча изнашивается и должна периодически заменяться.



