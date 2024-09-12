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Если застрял на бездорожье: важные рекомендации от профессионалов

Подготовка к поездке по бездорожью: что взять с собой
0:51
Авто

Автоэксперты поделились полезными рекомендациями на случай, если автомобиль застрял на сложной дороге.

Подготовка к поездке по бездорожью: что взять с собой
Фото: flickr.com by JamesHenry, CC BY 2.0

Первое, что нужно сделать – оценить дорожную обстановку, чтобы понять, может ли ситуация ухудшиться дальше. Лучший способ это проверить – пройтись по дороге пешком. Если рядом проходят другие машины, это хороший признак – значит, дальше можно ехать безопаснее.

Если автомобиль уже застрял, следует попробовать выбраться самостоятельно, используя заранее подготовленные инструменты: домкрат, трос и лопату.

Также эксперты напоминают, что перед поездкой по бездорожью нужно учитывать погодные условия и не отправляться в путь в тёмное время суток, особенно если ожидается дождь или перепад температур, так как это может резко ухудшить состояние грунтовой дороги.

 

Уточнения

Бездоро́жье:

  • Бездорожье — состояние местности, характеризующееся отсутствием или неудовлетворительным состоянием дорог.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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