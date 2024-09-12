Если застрял на бездорожье: важные рекомендации от профессионалов

Автоэксперты поделились полезными рекомендациями на случай, если автомобиль застрял на сложной дороге.
Первое, что нужно сделать – оценить дорожную обстановку, чтобы понять, может ли ситуация ухудшиться дальше. Лучший способ это проверить – пройтись по дороге пешком. Если рядом проходят другие машины, это хороший признак – значит, дальше можно ехать безопаснее.
Если автомобиль уже застрял, следует попробовать выбраться самостоятельно, используя заранее подготовленные инструменты: домкрат, трос и лопату.
Также эксперты напоминают, что перед поездкой по бездорожью нужно учитывать погодные условия и не отправляться в путь в тёмное время суток, особенно если ожидается дождь или перепад температур, так как это может резко ухудшить состояние грунтовой дороги.
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