Как правильно установить оптику на авто и не попасть на штраф

Как не получить штраф за монтаж оптики на автомобиле

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По закону, управлять транспортным средством разрешается только в том случае, если его конструкция соответствует заводским параметрам или изменения в ней были официально оформлены. Это правило касается и установки дополнительных фар. За неправильный монтаж оптики владельцу грозит штраф. Автомобильный эксперт рассказал, как избежать санкций при модернизации световых приборов.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Специалист отметил, что правила чётко регламентируют количество и тип осветительных приборов, допустимых для использования. На автомобили разрешено устанавливать две фары ближнего света и до четырёх фар дальнего света, а также дневные ходовые огни. Владелец автомобиля имеет право менять количество используемой оптики, но с соблюдением определённых ограничений.

Например, установка дополнительных фар разрешена, если автомобиль изначально оборудован меньшим количеством осветительных приборов. При этом фары, размещённые на передней части машины, должны излучать исключительно белый или жёлтый свет. Важно помнить, что любые изменения конструкции автомобиля, включая установку дополнительной оптики, необходимо официально зарегистрировать в ГАИ.

Закон также допускает установку фар на крышу автомобиля, но, как и в других случаях, такие изменения должны быть зарегистрированы и отражены в паспорте транспортного средства (ПТС). Если этого не сделать, владельца ждёт штраф и требование демонтировать установленные фары.

Уточнения

Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lights, DRL) — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.

Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость и предназначены для обозначения габаритов автомобиля во время стоянки в темное время суток и в условиях недостаточной видимости во время стоянки (из-за чего на английском, например, называются Parking Light, буквально — «парковочный свет»).



