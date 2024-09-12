Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каких городах нужно будет платить туристический налог
Готовим вкуснейшие котлеты с картофелем, кабачком и сыром
Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Sollers начнет выпуск гибридных пикапов платформе JAC T6
Эти собаки стоят как квартира в Москве: топ-3 пород
Месси заявил, что считает Джордана величайшим спортсменом в истории
Световое загрязнение ухудшает способность пауков к ориентации
Поставки техники от Запада уже не покрывают большие потери ВСУ
Как распознать неисправность двигателя по состоянию свечей зажигания

Honda Breeze: роскошный кроссовер с современными функциями безопасности

Гибридный Honda Breeze: цена и технические характеристики
Авто

Кроссовер Honda CR-V 2024 снова доступен в России, но под новым именем — Honda Breeze. Премиальная гибридная версия популярного SUV теперь можно купить в Москве за 6,29 миллиона рублей. Для сравнения, год назад стандартная версия этого автомобиля стоила 4,7 миллиона рублей.

Гибридный Honda Breeze: цена и технические характеристики
Фото: wikimedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Honda Breeze представляет собой немного модифицированную версию Honda CR-V, созданную специально для китайского рынка. Эта модель предлагает ряд дополнительных современных функций по сравнению со своим предшественником.

Гибридный Breeze прибыл в Москву и теперь предлагается по цене 6,29 миллиона рублей. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым гибридным двигателем, мощностью 215 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 9,3 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч. Расход топлива составляет 6,4 литра на 100 км в смешанных условиях. Двигатель может работать на бензине с октановым числом 92.

Модель оснащена современными системами безопасности, включая предупреждение о столкновениях, помощь в удержании полосы, мониторинг слепых зон и обнаружение усталости водителя. Также доступны системы помощи при старте на подъеме и спуске. Производится Honda Breeze в Китае в рамках совместного предприятия Honda и GAC. Хотя автомобиль в основном продается в Китае, он теперь доступен и в России благодаря параллельному импорту.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов. Honda является крупнейшим производителем мотоциклов в мире с 1959 года, достигнув 400 миллионов произведённых мотоциклов к концу 2019, а также крупнейший в мире производитель двигателей внутреннего сгорания, производящий более 14 миллионов двигателей внутреннего сгорания ежегодно. В 2001 году Honda стала вторым по величине японским производителем автомобилей. В 2015 году Honda была восьмым по величине производителем автомобилей в мире.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Какие растения нельзя обрезать осенью
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
ВСУ бессильны остановить контрудар российской армии в Курской области Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Поставки техники от Запада уже не покрывают большие потери ВСУ
Как распознать неисправность двигателя по состоянию свечей зажигания
При бронировании отеля стоит обратить внимание на 7 важных моментов
Рейтинг самых быстрых автомобилей по разгону до 60 миль в час
Как повысить урожайность озимого чеснока с помощью золы
Исследование: влияние добавленного сахара на биологический возраст человека
Простые рецепты для укрепления волос: масла и лук против выпадения
Следы динозавров подтверждают древнюю связь между континентами
Турецкая компания изготовила 100 тысяч кепок для штаба Трампа
Три простых шага к созданию идеальной спальни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.