Honda Breeze: роскошный кроссовер с современными функциями безопасности

Гибридный Honda Breeze: цена и технические характеристики

Кроссовер Honda CR-V 2024 снова доступен в России, но под новым именем — Honda Breeze. Премиальная гибридная версия популярного SUV теперь можно купить в Москве за 6,29 миллиона рублей. Для сравнения, год назад стандартная версия этого автомобиля стоила 4,7 миллиона рублей.

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Honda Breeze представляет собой немного модифицированную версию Honda CR-V, созданную специально для китайского рынка. Эта модель предлагает ряд дополнительных современных функций по сравнению со своим предшественником.

Гибридный Breeze прибыл в Москву и теперь предлагается по цене 6,29 миллиона рублей. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым гибридным двигателем, мощностью 215 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 9,3 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч. Расход топлива составляет 6,4 литра на 100 км в смешанных условиях. Двигатель может работать на бензине с октановым числом 92.

Модель оснащена современными системами безопасности, включая предупреждение о столкновениях, помощь в удержании полосы, мониторинг слепых зон и обнаружение усталости водителя. Также доступны системы помощи при старте на подъеме и спуске. Производится Honda Breeze в Китае в рамках совместного предприятия Honda и GAC. Хотя автомобиль в основном продается в Китае, он теперь доступен и в России благодаря параллельному импорту.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов. Honda является крупнейшим производителем мотоциклов в мире с 1959 года, достигнув 400 миллионов произведённых мотоциклов к концу 2019, а также крупнейший в мире производитель двигателей внутреннего сгорания, производящий более 14 миллионов двигателей внутреннего сгорания ежегодно. В 2001 году Honda стала вторым по величине японским производителем автомобилей. В 2015 году Honda была восьмым по величине производителем автомобилей в мире.



