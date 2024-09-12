Sollers выходит на рынок гибридов с новыми пикапами ST6 и ST8

Sollers начнет выпуск гибридных пикапов платформе JAC T6

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский концерн Sollers планирует начать производство гибридных автомобилей. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров заявил, что бензиново-электрические машины более практичны, чем полностью электрические, особенно для жителей сельской местности и небольших городов, где зарядная инфраструктура развита слабо.

Фото: wikimedia by Kevauto, CC BY-SA 4.0

На сегодняшний день Sollers уже выпускает пикап ST6, построенный на платформе JAC T6. В арсенале модели — 2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 176 л. с. и 2-литровый дизель на 136 л. с. Конструкция ST6 основана на раме и передней подвеске от Toyota Hilux и Land Cruiser Prado. В ближайшие планы концерна входит запуск модели ST8, которая, вероятно, также будет использовать эту платформу.

В рамках стратегии модернизации автопарка Sollers активно работает над внедрением гибридных технологий в свои пикапы. Мантуров подчеркнул, что гибриды — это оптимальное решение для тех, кто проживает вдали от крупных городов, так как они обеспечивают лучшую автономность, чем электромобили, и не требуют развитой сети зарядных станций.

Конструктивные особенности платформы JAC, которая является производной от архитектуры Toyota Hilux, позволяют без проблем интегрировать гибридные системы в будущие модели, такие как ST8. Это делает переход на гибридные технологии естественным шагом для концерна.

Уточнения

ПАО «Соллерс» (SOLLERS PJSC) — российская автомобилестроительная компания. Входит в число крупнейших автомобилестроительных компаний России, в том числе по объему реализуемой продукции. Владеет контрольными пакетами акций ООО «Ульяновский автомобильный завод» («УАЗ») — ведущего российского производителя автомобилей 4x4, ПАО «Заволжский моторный завод» («ЗМЗ») — крупнейшего в России производителя 4- и 8-цилиндровых бензиновых двигателей, а также ООО «Соллерс Алабуга», ООО «Соллерс Карго» и ООО «Автомобильные Индустриальные Технологии» — производителей легких коммерческих автомобилей. Штаб-квартира — в Москве, предприятия — в Ульяновске, Заволжье, Владивостоке, Елабуге.



