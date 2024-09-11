Xcite X-Cross 8 2025: что известно о новом кроссовере

X-Cross 8: российская версия Chery Tiggo 8 Pro выходит на рынок

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Отечественный кроссовер Xcite X-Cross 8, который по сути является копией китайского Chery Tiggo 8 Pro, недавно попал в объективы камер на шпионских фотографиях, когда проходил тесты на полигоне в Сосновке. АвтоВАЗ, курирующий его производство, готовится представить модель уже в ближайшие месяцы.

Фото: openverse by SAIC GM sucks, CC BY-SA 4.0

Младшая модель X-Cross 7, являющаяся аналогом Chery Tiggo 7 Pro, уже получила признание на российском рынке, ведь только в августе 2024 года было продано более тысячи автомобилей. X-Cross 8, созданный на базе Tiggo 8 Pro, расширит линейку и будет собираться на бывшем заводе Nissan, который теперь принадлежит АвтоВАЗу.

В этом году планируется выпустить 22 000 автомобилей, а к 2025 году производство увеличится до 36 000 единиц. Уже собрано более 10 000 машин. Новая модель, представленная на последних снимках, свидетельствует о том, что АвтоВАЗ движется к своей цели. X-Cross 8 должен стать важным элементом в стратегии компании по увеличению продаж автомобилей бренда Xcite.

По внешнему виду X-Cross 8 мало чем отличается от Chery Tiggo 8 Pro, за исключением шильдиков российского бренда. Ожидается, что под капотом будет установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 186 л. с., работающий в паре с роботизированной коробкой передач.

Уточнения

Xcite X-Cross 7 - кроссовер, выпускаемый с 2024 года Xcite суббрендом компании Lada.



