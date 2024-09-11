Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный завтрак: рецепт сырников с персиками и манной крупой
Командир "Союза МС-26" взял игрушечного корги для определения невесомости
"Росатом" рассказал о решении экологических проблем на Дальнем Востоке
Что нужно кошке для счастья: список рекомендаций
Объёмы производства в Германии достигли самых низких значений со времен пандемии
Плюсы и минусы чёрного автомобиля: что нужно учесть
Пять простых масок для лица: секреты здоровой кожи из кухни
Российская блогерша рассказала, какие "немецкие привычки" не приживутся в России
Клубничные мудрости: как правильно заботиться о грядках

Как обычный вопрос на дороге может привести к протоколу

Как защититься от психологических уловок полиции
2:12
Авто

День водителя может быть омрачен неожиданной встречей с сотрудником полиции, который, задав несколько вопросов, может быстро составить протокол об административном нарушении. Одним из таких вопросов, требующих особого внимания, является: "Куда направляетесь?". Как правильно на него ответить, объяснил автоюрист.

Многие автолюбители сталкивались с вопросами от инспекторов, которые на первый взгляд могут показаться безобидными, но на деле имеют скрытый смысл. Это не всегда просто поддержание диалога, а иногда попытка выявить возможные нарушения. Поэтому при каждой встрече с полицейским важно следить не только за его действиями, но и за тем, что он говорит. За простыми фразами часто кроется хитрость. Например, вопрос о цели поездки может быть не просто интересом, а способом дать инспектору время для наблюдения за водителем.

Такой вопрос может помочь полицейскому уловить запах алкоголя или оценить психоэмоциональное состояние водителя, если у него есть подозрения. Вопрос о конечной цели маршрута также служит для оценки водителя: его социального статуса, отношения к правилам и, возможно, наличия нарушений.

Инспекторы часто применяют психологические приемы, чтобы водитель начал говорить больше, чем требуется. Чем дольше продолжается беседа, тем больше у инспектора шансов провести проверку по базе и выяснить, не накопились ли у водителя неоплаченные штрафы или частые административные правонарушения. Если такие нарушения действительно есть, инспектор может продолжить с вопросом: "Почему нарушаете?".

Этот вопрос — еще один психологический трюк, цель которого заставить водителя усомниться в себе и допустить, что он действительно что-то нарушил. Это может привести к составлению протокола, даже если реального нарушения не было. Однако стоит отметить, что далеко не все сотрудники полиции ведут себя таким образом, и такие ситуации чаще случаются во время рейдов или при необходимости улучшить статистику. Так как же правильно реагировать на такие вопросы?

Уточнения

Психоэмоциональный стресс —Стресс состояние напряжения и душевного дисбаланса, возникающее при негативных или экстремальных ситуациях, когда человек чувствует, что не в состоянии справиться с требованиями окружающего мира. Психоэмоциональный стресс может возникать как в результате внешних факторов, таких как конфликты, потеря близкого человека, финансовые проблемы, так и внутренних, связанных с психологическими факторами, например, перфекционизм, тревожность, неуверенность.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы

Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.

Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Названы запахи парфюмов, которые раздражают окружающих
Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать
4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали
У ВС РФ в Курской области есть все шансы сделать с ВСУ такое, что не снилось их гарнизону в Угледаре Дмитрий Плотников Замена российского газа на американский СПГ стала большой проблемой для промышленности ЕС Олег Артюков Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями" Анжела Якубовская
Почему даже медлительность за рулём теперь вызывает проверки ГАИ
Лучший маринад для свинины: дешёвый, быстрый и очень вкусный
Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать
Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать
Последние материалы
Плюсы и минусы чёрного автомобиля: что нужно учесть
Пять простых масок для лица: секреты здоровой кожи из кухни
Российская блогерша рассказала, какие "немецкие привычки" не приживутся в России
Клубничные мудрости: как правильно заботиться о грядках
Россиянин рассказал, как местные жители Абхазии встречают туристов
Пять ошибок, которые разрушают гармонию в современном интерьере
Как приготовить лёгкий вариант ризотто
Лучшие друзья человека: топ-3 самых популярных пород собак
Газзаев: Антон Миранчук спокойно может играть в "Сьоне"
Как растворимый кофе влияет на здоровье человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.