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Toyota Veloz — конкурентоспособный компактвэн без китайских соперников

Семейный компактвэн Toyota в автосалонах России
1:45
Авто

В 2024 году в Россию по схеме параллельного импорта прибыл новый 7-местный семейный компактвэн Toyota Veloz. Интересно, что в своей категории он не имеет прямых конкурентов среди китайских брендов. Машина уже доступна в российских автосалонах по цене от 3,2 млн рублей — это довольно доступная стоимость для модели с таким набором характеристик.

Семейный компактвэн Toyota в автосалонах России
Фото: wikimedia by Andra Febrian, CC BY-SA 4.0

В разных регионах России цена на Toyota Veloz варьируется. Например, в Ярославле его можно купить в автосалоне за 3 190 000 рублей, а в Самаре частный продавец предлагает модель за ту же сумму. Однако в других городах цена может подниматься до почти четырех миллионов рублей. В цену включён утилизационный сбор, что также влияет на конечную стоимость.

Одно из главных достоинств Toyota Veloz — широкий набор опций. Система безопасности включает ABS, EBD, ESP и восемь подушек безопасности. Внутреннее оформление выполнено с использованием черной эко-кожи и серой ткани. Среди удобств: климат-контроль, электрические стеклоподъемники, беспроводная зарядка для гаджетов и сенсорный монитор с возможностью подключения смартфона.

Под капотом — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л. с. и бесступенчатая трансмиссия с передним приводом. Toyota Veloz расходует от 5 до 7 литров бензина марки АИ-92 на 100 км, что делает его экономичным выбором для семейного автомобиля.

Уточнения

Компактвэн — термин, использующийся в Европе для обозначения минивэна, построенного на базе автомобиля компакт-класса. В Японии подобные автомобили называют MPV. Первым компактвэном стал Renault Scénic, признанный Европейским автомобилем года в 1997 году. Позднее появились Opel Zafira, Citroën Xsara Picasso, Ford Focus C-MAX, Volkswagen Touran и другие.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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