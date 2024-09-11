Главный недостаток ВАЗ-2114, о котором стоит знать перед покупкой

Почему ВАЗ-2114 остаётся востребованным

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Одной из самых популярных бюджетных моделей своего времени стал ВАЗ-2114. Этот автомобиль, основанный на платформе ВАЗ-2109 ("девятки"), завоевал популярность среди россиян благодаря доступной цене, простоте обслуживания и экономичности. Даже сегодня ВАЗ-2114 востребован на вторичном рынке. Однако у этой модели есть один значительный недостаток, на который обратил внимание автоэксперт.

Фото: wikimedia by Raf24~commonswiki, CC BY-SA 4.0

Основными преимуществами ВАЗ-2114 являются его экономичность и простота в эксплуатации. Автомобиль не только продаётся по приемлемой цене, но и его обслуживание обходится недорого. Запчасти для этой модели остаются доступными, а ремонт можно проводить самостоятельно. Помимо этого, "четырнадцатая" модель отличается умеренным расходом топлива, что делает её популярной среди водителей, часто путешествующих на дальние расстояния.

Однако главным недостатком ВАЗ-2114 является низкий уровень безопасности. Автомобиль не оснащен подушками безопасности и преднатяжителями ремней, что в случае аварии может привести к серьёзным травмам водителя и пассажиров. Также отсутствуют электронные системы, которые помогают предотвратить аварии. Вдобавок владельцы отмечают слабую отзывчивость рулевого управления, а корпус из мягкого металла легко поддаётся деформациям. Это приводит к появлению вмятин даже при незначительных ударах и может быть особенно опасно в случае серьёзного ДТП. В отличие от современных автомобилей с продуманными зонами деформации, ВАЗ-2114 такой защиты не предлагает.

Уточнения

ВАЗ-2114 (LADA Samara) — пятидверный хетчбэк Волжского автомобильного завода, рестайлинговая версия ВАЗ-2109, продолжение семейства под условным названием «Самара-2». Модель отличалась от предшественников оригинальным оформлением передней части кузова с новыми фарами, капотом, облицовкой радиатора, бамперами и наличием молдингов.



