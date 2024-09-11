Почему обновленный Volvo XC90 продолжает удивлять автолюбителей

Как Volvo XC90 сохраняет стиль и комфорт спустя годы

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Недавно состоялась официальная презентация обновленного кроссовера Volvo XC90. Шведская компания ограничилась точечными изменениями, оставив большую часть деталей неизменными. Внешне новый XC90 остается похож на модель десятилетней давности, однако это не помешало автомобилю получить восторженные отзывы. Автоперегонщик, давший интервью порталу naavtotrasse. ru, поделился своими впечатлениями.

Фото: wikimedia by EurovisionNim, CC BY-SA 4.0

"Невероятно, как 10-летняя модель все еще выглядит столь современно. Я бы добавил только выхлопные трубы — они сделали бы автомобиль ещё привлекательнее", — отметил эксперт, также выразив сожаление по поводу отказа Volvo от дизельных двигателей. Шведский бренд сделал ставку на гибридные установки, более экологичные и востребованные в наше время.

Несмотря на положительные отзывы о дизайне, не все поклонники остались довольны некоторыми элементами, такими как новая решетка радиатора. Некоторые считают её слишком "модной" и нелепой. Однако в целом кроссовер сохранил свои главные достоинства: стильный экстерьер и минималистичный, но роскошный интерьер. "Внутренний дизайн, безусловно, улучшился, но он всё ещё остаётся классически роскошным", — поделился один из респондентов.

Одним из главных вопросов, связанных с обновленным XC90, остаётся его надежность. Ранее модель критиковали за частые сбои в электронной системе, особенно при низких температурах. Однако многие комментаторы полагают, что Volvo исправила эти проблемы и повысила надёжность автомобиля.

Шведская компания не последовала моде на панорамные экраны, что также оценили некоторые автолюбители, предпочитающие более сдержанный подход к современным технологиям. Однако, несмотря на незначительные претензии, большинство отзывов показывают, что Volvo выбрала верную стратегию обновления XC90, сохранив его уникальный стиль и повышая качество.

Уточнения

Volvo (Volvokoncernen, Volvo Group) — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. Головной компанией концерна является компания AB Volvo. Ранее концерн Volvo производил также легковые автомобили, но в 1999 продал своё отделение легковых автомобилей под именем Volvo Personvagnar (Volvo Cars) концерну Ford, который в 2010 году перепродал его Geely.



